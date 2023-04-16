詐騙型態持續變種！民眾被騙斑斑血淚史

▲國民黨籍立委洪孟楷手拿著劣質雜牌衣，指這是從一頁式詐騙廣告所買來的。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男、杜冠霖、陶本和／台北報導

台灣人民幾乎生活在無所不被騙的環境中，尤其近幾年網路「一頁式詐騙廣告」屢見不鮮，民眾稍一不慎便落入詐騙圈套中，令人相當不安。而事實上，立法院內不論朝野黨派立委，都曾經收到民眾被詐騙的陳情案例。

國民黨立委洪孟楷表示，在東京奧運期間，很多民眾看到網路上有許多標榜主打東京奧運口罩、衣服或其他相關紀念品的購物網站，但民眾收到包裹時，才發現貨品「與事實不符」，收到的是劣質雜牌衣服，裡面有霉味或臭味。

▲洪孟楷說，當這批衣服到貨，打開會有一股霉味。（圖／記者屠惠剛攝）

洪孟楷發現詐騙型態「持續變種」，例如社群平台名人肖像屢遭詐騙集團利用，投放廣告使民眾上當受騙，如詐騙集團抓新北市長侯友宜的新聞圖片，好像使用者現身說法，如此做法，讓名人不堪其擾。洪孟楷在內政委員會質詢時，金管會曾邀集警政署、刑事局、數發部、NCC等部會，一起約Google、Meta坐下來談，「最後結果是和Google、Meta建立一個窗口」，未來只要發現詐騙，經過政府機關向窗口通報，24小時內能夠要求相關詐騙網頁下架，不過洪孟楷日前調閱相關資料才發現，這些網路電商平台竟然沒有任何一件被裁罰，但民眾還是不斷被騙。

立委林為洲也說，之前有處理過一個陳情案是與一頁式詐騙廣告有關的，申訴人因患有選擇性緘默症，個性相當害羞，於社交場合無法開口與人交談，但他因上網玩遊戲，透過網頁引導，點擊一個「點下去就有錢入帳」的網頁，該筆入帳款項，就是詐騙集團的詐騙金額。

林為洲表示，該案發生於2022年1月，申訴人家屬幾次詢問員警，根本無法獲得本案進度及解決之道，申訴人心生惶恐，在求助無門情況下才向他的辦公室陳情。

民進黨籍立委鍾佳濱也分享，過去屏東枋山芒果採收季節，就有詐騙集團盯上這波水果訂購熱潮，在臉書上用一頁式廣告模式，提供網站連結要求填寫信用卡卡號、到貨日期等，消費者不疑有他，填寫後不僅芒果沒收到，還被盜刷10幾萬元，最後只能找上立委陳情。

▲民進黨籍立委鍾佳濱提到，先前屏東枋山芒果採收季節，詐騙集團在臉書上用一頁式廣告提供連結要求填寫信用卡卡號、到貨日期等，結果消費者王小姐（右2）2小時被盜刷8次，損失19萬。（圖／記者屠惠剛攝）

鍾佳濱說，詐騙集團偽冒青年小農，就連前屏東縣長潘孟安都曾被盜用照片代言，透過臉書廣告投放，吸引消費者留言求購，再一一私訊購買連結，確認購買數量後，要求買家提供信用卡資料，再用獲取個資申請第三方支付，一名王小姐短短兩小時就被盜刷8次，損失19萬元。

鍾佳濱呼籲，經濟部應該盡速與金管會銀行局協調，要求第三方支付業者在發送OTP動態密碼時，用統一格式註明警語、發送來源與目的；另外，行政院消保處也應該聯合經濟部、地方縣市政府商業處，對市面上第三方支付業者進行專案檢查，確保消費者網路金融消費行為的安全。