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社會 社會焦點 保障人權

上百個假謝金河LINE帳號流竄　檢舉完竟換照「盜開」持續騙

撰稿：陳詩璧、陳俐穎
攝影：林緯平、謝婷婷

在詐騙的多重宇宙裡，另一個被盜身份的名人是財訊傳媒董事長謝金河。近兩年，他被不肖人士盜開數個LINE帳號，猖獗程度不管是自己的女兒或未曾謀面的阿里山太平村長，都曾收到「假謝金河」的好友邀約，這讓真謝金河本人又氣又無奈。他再三強調：「本人這輩子從沒代客操作、開股友社更沒有做投顧！」這段時間，他不止上警局備案，名人效應大到連警政署長、刑事局長、內政部長林右昌、LINE台灣區董事長暨執行長陳立人、Facebook總經理都正面溝通，但至今日，「盜開帳號」事情仍無解。

「詐騙集團騙到我女兒那邊去了，這叫無孔不入！」謝金河提到，就算取得認證的「藍勾勾」，近兩年，仍被盜開了數個LINE和FB帳號。1年多前，謝金河開始把詐騙截圖設為置頂貼文，強調一輩子沒幫人代客操作，沒有股友社，更沒有什麼投顧，這些全部都是假的。

▲財訊傳媒董事長謝金河被有心人士盯上，盜開N個帳假號，號稱是股友社等方式騙民眾投資。（圖／謝金河提供）

▲財訊傳媒董事長謝金河被有心人士盯上，盜開N個帳假號，號稱是股友社等方式騙民眾投資。（圖／謝金河提供）

謝金河提到，前年到嘉義梅山鄉爬山，剛好大學同學認識梅山鄉鄉長，當時提到很喜歡梅山鄉太平茶園，於是提議與太平村村長加LINE方便聯繫，怎料太平村村長說：「不用加，我們1年多前就加了！」謝金河驚訝，「那時不認識，怎麼會有我的LINE？」當他確認了村長手機才發現，又是假帳號與股友社，還好村長沒被騙。另一個例子是一位台中人，提一袋雞蛋北上到謝金河辦公室拜訪，原本對方是跟「假謝金河」約好見面，卻誤打誤撞找到真辦公室，一樣經比對本人的LINE帳號，才驚覺自己被騙。

接受《東森新媒體ETtoday》採訪當天，謝金河說：「今天也有一位民眾提到要去交錢，直到私訊真謝金河臉書，才知道被騙，後來，也到警局報案提告。」面對這一再發生的狀況，謝金河很困擾，只能呼籲投資大眾，這些都是假訊息，千萬不要去匯錢。

除了消極呼籲，謝金河曾經積極到警察局報案，驚動警局署長、刑事警察局長關切。同時，他更主動拜訪Facebook總經理和LINE台灣區董事長暨執行長陳立人，期盼能共同解決，「Facebook比較皮，怎麼反映也視若無睹」。LINE陳立人則指定一位秘書和謝金河秘書對接，所有檢舉都直接匯報後，立刻採取行動。個案處理的方式，初期一段時間有效，「但現在好像又變沒效了！」謝金河說，實際了解後發現，不少帳號會轉換其他人身份，如：知名外資分析師楊應超，再行詐騙。

▲▼專題中心使用暫勿取，知名主持人于美人、財訊傳媒董事長謝金河、財經專家邱沁宜皆被有心人士盯上，盜照開line、fb帳假帳號騙民眾投資。（圖／謝金河、于美人、邱沁宜提供）

▲被刪掉的「假謝金河」頭像會消失，但有的依舊存在，還有的頭像換成知名外資分析師楊應超，繼續行騙。（圖／謝金河提供）

謝金河歸究，這是台灣政府整個管理機制出了問題。首先，政府對Facebook、LINE沒有管轄權，很多人受騙報警，警察莫可奈何，因為他們找上Facebook和LINE得到的是「跨國公司」沒辦法查。他抨擊，「政府坐視不管！」不管是數位發展部、NCC、經濟部、內政部，甚至更上一層的行政院，都缺乏應有的對策。他認為政府沒有管轄權，是自壞法權，這叫不平等條約，這樣一來，如果有心人士要透過這個平台要顛覆政府，那太容易了，「最近忍無可忍，我就寫了一篇文章，我說認定詐騙橫行，也是認知作戰的溫床，也就是說，這個社會老百姓，不知道到底哪個資訊是真？哪個是假？這樣的現象其實已經到了非常泛濫成災的地步了。」

▲財訊傳媒董事長謝金河提到，被盜姓名、照片開設的假帳號不計其數，連她女兒也收到相關訊息。（圖／記者謝婷婷攝）

▲財訊傳媒董事長謝金河提到，被盜姓名、照片開設的假帳號不計其數，連她女兒也收到相關訊息。（圖／記者謝婷婷攝）

謝金河提出兩大建言：第一、政府一定要展現魄力，如果政府都不在乎，那一般民眾還有什麼辦法，民眾不是公權力的執行單位，政府如果不管，就是任意詐騙橫行。第二、Facebook發文應有實名制，LINE也一樣，為什麼民眾可以假用他人名字申請LINE，應要採取實名制，否則的話，「你用我的照片，用我的名字發文，這個都違反個人隱私，那肖像權也是」，政府毫無管轄權，謝金河覺得不可思議。

最後，他建議政府應該要有行動力，對FB、LINE等社群平台祭出重罰，他舉例，若有人檢舉臉書詐騙廣告，只要查證屬實是詐欺、欺騙，一則罰500萬元，第二次再不聽，罰5,000萬元都沒關係，罰到怕為止，政府應該對接受廣告的源頭要重罰，「這個門是你（平台）開的，那你放任詐騙橫行，當然負連帶責任啊！就詐欺罪啊！詐騙集團利用你的平台，來詐騙別人錢財，就是詐欺，詐欺不能置身事外啊！這是有連帶責任的。」謝金河好說歹說快兩年，但都沒有找到有效解決問題的方法，認為政府應集思廣益，共同採取有效對策，「千萬不要哪天鬧出人命，大家才會痛定思痛，來檢討這個問題！」他語重心長說。

▲從刑事局提供的近2年網路詐騙案件，發現2022年全年度財損數字逼近21億。（圖／記者陳詩璧製）

▲從刑事局提供的近2年網路詐騙案件，發現2022年全年度財損數字逼近21億。（圖／記者陳詩璧製）

刑事局提供近5年網路詐騙報案數據，逐年成長，2022年被害人數達到1萬3千多人，財損數將近21億元。3月9日，金管會邀請各單位和Google、Facebook等網路社群平台業者，進行跨部會會議，討論如何從第一關就攔截投資詐騙廣告。根據與會人士透露，兩大平台業者都同意配合，只要收到政府相關部門通知確認是詐騙廣告，就會啟動下架機制，以Facebook為例，將在8到24小時以內撤掉廣告。

通訊軟體LINE因其私密性高，且可自由成立群組，成為詐騙集團的目標。LINE表示，近期密切跟政府單位溝通、積極配合，像是主動偵測掃蕩可能涉及違反LINE服務條款的帳號，加快處置高風險帳號。如果帳號遭到偽冒、發現可疑群組或社群，只要透過客服管道檢舉，經LINE查證屬實後，都會立即處置。此外，LINE指出，期待能有跨平台的產業聯防資訊分享機制，讓相關業者攜手共同打詐。

銘傳大學犯罪防治系副教授王伯頎認為，通訊軟體LINE和Google等平台提到願意配合打詐，但皆是用戶或是使用者檢舉後，才會將有風險帳號被動式下架、配合辦理，若是平台方能拿出企業責任來，把被動化為主動，相信能達到更好的效果。

內政部長林右昌4月10日上午赴立法院備詢前受訪說，跨部會研議推動「打詐綱領1.5」，包括刊登投資、求職網路廣告實名制，以及提出修法草案，加重包括詐騙主謀、協同犯罪、（銀行）帳戶提供者的刑度，詐騙將不再是輕罪。

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