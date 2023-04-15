「簡體字夾雜、盜用名品logo」　一頁式詐騙網頁細看有六大破綻

▲詐騙集團製作假購物網站，盜用知名品牌LOGO，實際上相關知名品牌沒有販售相關產品。（圖／截自Facebook）

記者陳詩璧／整理報導

詐騙集團編寫長文，製成一頁式網站，搜尋下來，發現購物、投資加入股友會還有假祈禱愛心捐款等等都有，《東森新媒體ETtoday》所製作的「台灣詐騙調查報告書」，首周報導就鎖定在一頁式詐騙網站，採訪到台灣事實查核中心過往曾破解假南方澳司機祈福內容是假的，以及找到網站上曾出現過的假購物網站，並和警方所提到的六大剖析來做比對，發現這些假一頁式詐騙網站，多少有共同點，可以找到破綻。

從網路上搜尋，發現到一頁式詐騙網站，詐騙集團會把網站打造的像是某知名購物網站，網站名稱也取得像，但是網頁仔細看和真的知名購物網站還是會有不同，舉例來說，網站使用的文字，會是簡體字跟繁體字穿插。網站上出現的圖，一定會有知名品牌產品，或是從各大購物網站下載的圖來拼揍，提高它的真實性。

▲假購物網頁大多會取和真購物網站品牌類似名字，網頁上是繁體字夾雜簡體字。（圖／截自一頁式網站）

不只有簡體字和繁體字這點能辨別，台中市警察局過往曾公布一頁式廣告的六大詐騙手法解析，第一點提到問題廣告、網站，上頭不會有公司地址和客服電話，只會留電子信箱以及通訊軟體的帳號ID；第二點提到，商品的售價都低於行情，也會一再主打限時和特惠倒數；這些商品也都免運費；從留言板或是評論區來看，都是正評，沒有負評；也只能用貨到付款或是信用卡付款，不能轉帳，最後一點提到的就是簡體字和繁體字夾雜的關鍵。

▲一頁式網頁詐騙手法，先前台中市警察局曾公布這份資料，剖析出六大要點。（圖／記者陳詩璧製）

台灣事實查核中心總編審陳惠敏提到，過往曾破解過社群媒體流傳的集氣文，內文主軸「宜蘭南方澳跨港大橋崩塌，傷者之一張建昌的女兒「張語芬」，希望大家一起來幫爸爸集氣」，透過台灣事實查核中心查核，發現3個疑點，包括了當時傷者送到博愛醫院，「醫院使用的枕頭為藍色，而非傳言照的米色」，再來張建昌的女兒並不叫「張語芬」，而且依照現實狀況，張家對外非常低調，不希望張建昌照片曝光，從來沒把相關照片po上網路，由此可見，網路上出現「女兒po集氣文」，明顯與事實不符。

台灣事實查核中心將傳言照片內容與博愛醫院公關課專員張芮瑜說明，發現到傳言照片裡病患使用的咬口器。但張建昌在急救過程中，從未使用過咬口器。陳惠敏說，「這種集氣文，很能夠吸引到大家的同情心，在不知不覺中，把自己的帳號或者個資給出去了，民眾在網路上的足跡或帳號，其實就是一種個資」。有心人士會集結網友行為模式資訊，給相關詐騙組織，當然也有要民眾填寫個資，進而詐騙，還有一些心理測驗等等，常成為詐騙集團情搜的一種方式，民眾使用網路要特別留心。

▲2019年11月，網路上出現南方澳大橋為司機祈禱網頁，台灣事實查核中心當時就查出3大要點與事實不符，證實該網頁為「假的」。（圖／台灣事實查核中心提供）