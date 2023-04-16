出席愛地球公益路跑　陳建仁感謝共促經濟正成長

▲陳建仁今天出席2023台北科技盃愛地球公益路跑活動。（圖／行政院提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

行政院長陳建仁16日一大早前往台北市大直美堤河濱公園出席「2023台北科技盃愛地球公益路跑」時表示，感謝主辦單位「台北內湖科技園區發展協會」積極籌辦本次活動，2023年已邁入第3屆，吸引約9千名跑者參賽，並善盡企業社會責任，結合健康、親子活動、環保及公益等理念，祝福所有參賽者都能夠順利圓滿成功、完成賽事。

陳建仁表示，在COVID-19疫情之後，大家能夠注意和保障自身健康，在好天氣的週末，與家人一同到此參與路跑，實在非常好，尤其此次路跑活動又結合親子活動、環保及公益等理念，現場也看到許多小朋友們，大家在路跑之餘，還能力行環保與公益，殊值肯定。

陳建仁強調，健康都市的發展相當重要，感謝台北內湖科技園區發展協會理事長廖全平率領所有同仁共同努力，積極推動公益路跑活動，今年已邁入第3屆，吸引約9千名跑者參賽，而內湖科技園區近來產值也不斷增加，未來有望達到5.2兆元，大家在用心經營企業之餘，仍不忘企業社會責任及對環保盡一份心力，實在令人感佩；同時也感謝今日前來為選手加油鼓勵的議員們，以及本次活動所有贊助廠商。在大家的共同努力之下，也使台灣在疫情期間經濟表現亮眼，分別於2020年、2021年創造超過3%及6.5%的經濟正成長，在全世界保持頂尖地位。

最後，陳建仁祝福所有路跑參賽者都能夠順利圓滿成功、完成賽事，也祝大家身心靈健康、平安喜樂、萬事如意、家庭美滿。致詞結束後，由健身教練帶領陳揆、貴賓及選手們跟隨音樂做熱身操；隨後，陳揆步行前往起跑點，在倒數聲中與現場貴賓共同鳴槍，為今日路跑活動揭開序幕，並向選手們揮手道加油。