歷經13年！新北「五泰輕軌」有譜了　行政院今核定

▲新北市捷運局規劃五泰輕軌延伸泰板輕軌路線圖。（圖／新北市捷運工程局提供）



記者崔至雲／台北報導

新北市五股泰山輕軌可行性研究在歷經13年，今（14）日終獲行政院宣布核定。捷運局長李政安說明，歷經13年總算爭取到行政院核定，爭取等待過程中，捷運局仍不停歇，已於2022年6月先行啟動綜合規劃，可接續辦理加速推動，朝向2024年第1季提出綜規報告送中央審議為目標，以市民期待為優先，朝向核定後6年完工的願景邁進。

五泰輕軌路線全長11.6公里，設置14座車站及1座機廠，可與環狀線北環段Y22、蘆洲線蘆洲站以及機場線規劃增設A5a站轉乘。計畫預估總工程經費227.29億元，市府負擔155.57億元，中央補助72.22億元，路線行經三重、蘆洲、五股、泰山計36萬人口稠密地區。

捷運局說明，五泰輕軌興建預期可解決現況該區域道路交通服務水準不佳問題，並帶動區域發展，以提供市民安全、便捷的捷運運輸。此外，已預留後續延伸板橋路廊的泰板輕軌，預期透過五泰及泰板輕軌連結，串接新北多條運輸路網，將可成為新北市南北連貫之骨幹公共運輸，引導都市成長。

▲五泰輕軌模擬圖。（圖／新北市捷運工程局提供）

捷運局指出，為加速推動五泰輕軌，已先行啟動綜合規劃作業，積極爭取2年內完成綜合規劃中央核定，朝向核定後6年完工通車目標，2030願景邁進，以提供市民更便捷的三環六線捷運路網。

捷運局表示，五泰輕軌於2010年8月完成可行性研究，國發會於2022年2月21日建議行政院核定，經過1年多的等待與補充，在地方與中央共同合作努力之下，終獲得行政院宣布核定。