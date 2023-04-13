　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

看到來電「+886」要小心！　行政院：境外電話竄改門號詐欺

▲▼行政院代理發言人羅秉成。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人羅秉成。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

為遏止網路投資詐騙，金管會13日提出《證券投資信託及顧問法》修正草案，要求網路投資廣告實名制。而行政院發言人羅秉成也重申政府打詐立場，並提醒常見的電話詐欺案，若來電開頭為「+886」並且接續國內電話，很多是透過境外電話竄改門號來詐欺，提醒國人要小心。

羅秉成說，除了識詐要教育宣導外，來自境外的電話，很多詐騙除了蒐集人頭帳戶，很多是透過境外電話竄改門號來詐欺。竄改門號一般來講就是開頭會加「+886」，若手機收到的來話是「+886」並加過內電話的話，要小心，極可能是詐騙電話，這也是政府攔阻的對象。

萬一接到了，怎麼提醒跟告知？羅秉成說，到ATM會提醒告知，避免誤信。最後則是減少損害，可能接觸到、相信他了，但到銀行辦理轉帳，這時警示機制會啟動，警示並凍結帳戶、還有臨櫃關懷。

羅秉成說，去年在臨櫃關懷攔阻的金額，高達42億，相比前年的18億大幅度成長130%，特別感謝所有金融機構，一起配合辦理把損害降到最低。

另外則是要查扣。羅秉成說，去年查扣的不法所得金額22億，比前年僅6億，成長256%。《新世代打擊詐欺行動綱領》透過跨部會合作，也連結到民間部門，公私協力，才有機會打詐成功。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／台中高中生遭霸凌輕生「懲處出爐」　校長記大過解職
全家店員「現場開炒」！　新服務網跪了
女廁沒人男廁大排隊　全場笑「成人展？」狂排真相曝
快訊／退休警吸金6.5億　遭重判14年
新北25歲倉儲員工遭夾　困-20度冷凍庫慘死
金鐘已婚男主持驚爆「偷吃ing」！　他外洩床照
靜宜女大生滯留最凶詐騙區！　「洗浴一條街」內幕起底

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「堅偉戰」圖卡滿天飛！北市黨部批不道德　何志偉：我已被攻擊5年多

許銘春遭轟拍馬屁！淚灑立院喊「不幹可以吧」　陳其邁表態了

藍2024誰能一戰賴清德？　江啟臣岳父表態：侯友宜是理想候選人

我台灣人我驕傲！82.8%以身為台灣人為榮　不分黨派都破7成同意

民進黨：請侯友宜好好上班　不要滿腦子想「上場」

直擊／綠色和平闖立院大樓鬧場　質問綠委何時排審「海保法」

「堅偉大戰」血流成河？　郭正亮曝何志偉惹毛綠營「2大咖」後果

投資詐欺有多嚴重？財損金額2年38.4億　「占總詐騙金額的一半」

民調／雙英出訪！47.9％指蔡英文表現較好　過半民眾認同台美史上最好

看到來電「+886」要小心！　行政院：境外電話竄改門號詐欺

放學見國小版行人地獄？　黑車高速闖燈險撞飛男童

黑車公墓旁突失控鬼切！　翻滾2圈騎上別人家祖墳

周孝安喇舌洋妞「她手狂摸褲檔」 　婚前曾遭爆劈腿「周旋多女」

李多慧逛夜市被拍「親切打招呼」　大跳Jisoo「開花舞」秀小蠻腰！

呼叫愛犬「2次遭無視」　牠撇頭裝聾！秒見地位

遭質疑拍陳其邁馬屁落淚　許銘春怒離場 ： 我不幹了

靠00878財富自由退休　公式算如何「月領十萬」

全台2波變天周末雨更廣　補水梅雨預測時間也出爐

李多慧體驗台灣夜市文化　品嚐珍奶中文讚：好喝❤️

聰明萌兔會聽奴才指令 親親、轉圈樣樣難不倒

「堅偉戰」圖卡滿天飛！北市黨部批不道德　何志偉：我已被攻擊5年多

許銘春遭轟拍馬屁！淚灑立院喊「不幹可以吧」　陳其邁表態了

藍2024誰能一戰賴清德？　江啟臣岳父表態：侯友宜是理想候選人

我台灣人我驕傲！82.8%以身為台灣人為榮　不分黨派都破7成同意

民進黨：請侯友宜好好上班　不要滿腦子想「上場」

直擊／綠色和平闖立院大樓鬧場　質問綠委何時排審「海保法」

「堅偉大戰」血流成河？　郭正亮曝何志偉惹毛綠營「2大咖」後果

投資詐欺有多嚴重？財損金額2年38.4億　「占總詐騙金額的一半」

民調／雙英出訪！47.9％指蔡英文表現較好　過半民眾認同台美史上最好

看到來電「+886」要小心！　行政院：境外電話竄改門號詐欺

「堅偉戰」圖卡滿天飛！北市黨部批不道德　何志偉：我已被攻擊5年多

懷孕有錢領！西螺鎮端好康催生　孕婦可拿萬元營養金

許銘春遭轟拍馬屁！淚灑立院喊「不幹可以吧」　陳其邁表態了

特斯拉「新一代Model 3」實車照疑流出　新頭燈、網友直呼更帥了

新竹市營養午餐每人每學期再加500元　綠營喊話市府：全額補助

北京「罕見妥協」縮短禁航時間　彭博：內部協調出現問題

台中高中生遭霸凌輕生「懲處出爐」！　校長記大過拔除職務

NBA附加賽又是「下剋上」　雷霆SGA關鍵4罰領軍擊倒鵜鶘

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收　地主轟「公所無作為」

韓式拍貼、伴手禮店卡位西門町　暌違18月「租金單價破萬」

窄裙妹第1次穿這樣騎車！ 怨「裙子往上跑」露嫩腿萬人暴動

政治熱門新聞

共機嗆國軍「挨揍」？律師曝真相

神準算韓龍鬚斷了　命理師揭郭台銘帝王之相

郭正亮斷言2024只有「他」才能團結台灣！

國民黨最快5月徵召侯友宜　高層曝朱立倫藏1關鍵

林右昌也買不起台北房！自曝：38歲才買房

「全法國都在討論台灣！」　駐法代表震撼

北市高中生捐血率僅1.9%　議長戴錫欽帶頭捐血

力挺郭台銘！藍委指黨內沒共識徵召誰　勸侯友宜好好發展新北市

快訊／2024整合完成？　國民黨秘書長黃健庭：就是侯友宜

山東艦戰力如何？　國防部喊「只要它敢出來」：你放心好了

王世堅首PO開箱影片！曝只有「2套內褲、襪子」　網讚：真男人

PTT發文稱「共軍飛彈侵犯我國領空落領海內」下場慘了　軍方怒報警

賴清德定調2024：民主vs專制　「台灣沒有統獨問題」

幕後／法艦穿台海真相曝　遭共軍「杭州艦＋2艘054」壓迫轉中線以東

更多熱門

相關新聞

即／退休警吸金6.5億重判14年　加保300萬否則羈押

即／退休警吸金6.5億重判14年　加保300萬否則羈押

退休刑警許恒瑞被控2016年起，與女友房欣怡等人共同以月息至少1%的高利為餌，四處鼓吹民眾申辦房貸或信貸，用於投資許男公司推出的建案或零存整付方案，4年涉吸金逾6.5億元卻倒帳擺爛，上百位投資人受害慘重，有人血本無歸又背債數百萬元到上千萬元，還有受害人與許男出庭時互找黑道在法院門口堵人大亂鬥，台北地院審結許男等人所涉《銀行法》非法經營收受存款罪，今重判許男14年徒刑、房欣怡12年徒刑，可上訴。

網購、投資、解除分期付款列詐騙案前3名　行政院擬策略精準打擊

網購、投資、解除分期付款列詐騙案前3名　行政院擬策略精準打擊

中國宣布貿易壁壘調查　行政院籲別政治化

中國宣布貿易壁壘調查　行政院籲別政治化

政院通過「洗錢防制法」修正草案　法務部：有效阻斷詐騙金流

政院通過「洗錢防制法」修正草案　法務部：有效阻斷詐騙金流

詐騙車手判刑加重未達效果　律師呼籲修法供出上游才能減刑

詐騙車手判刑加重未達效果　律師呼籲修法供出上游才能減刑

關鍵字：

行政院羅秉成詐欺打詐

讀者迴響

熱門新聞

兒童公園18禁活春宮　男女3P全被目睹錄影

派翠克拒同台「節目急找代班」

王世堅落寞用餐「兩份肉一碗飯」照片曝光

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長

14男激戰12女！破獲夜店大型雜交趴

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

金鐘已婚男主持驚爆「偷吃ing」床照外洩

老師傅收8萬元衛浴貼磚　他看成品秒崩潰

樓上太吵！媽媽怒找房東「加價100萬」秒成交

周末變天！一天內跌10度

職棒「啦啦隊正妹」爆榨乾中年男粉　買名牌還清空25萬購物車

貨車「輪胎磨成光頭」自撞滿地肉泥　國道警怒曝屍照

男1招「誆」小姐出場騙啪　長相曝光

「囝仔昌」家境起底：坐擁整片山頭

百萬YouTuber宣布！　搬來台灣住

更多

最夯影音

更多
放學見國小版行人地獄？　黑車高速闖燈險撞飛男童

放學見國小版行人地獄？　黑車高速闖燈險撞飛男童
黑車公墓旁突失控鬼切！　翻滾2圈騎上別人家祖墳

黑車公墓旁突失控鬼切！　翻滾2圈騎上別人家祖墳

周孝安喇舌洋妞「她手狂摸褲檔」 　婚前曾遭爆劈腿「周旋多女」

周孝安喇舌洋妞「她手狂摸褲檔」 　婚前曾遭爆劈腿「周旋多女」

李多慧逛夜市被拍「親切打招呼」　大跳Jisoo「開花舞」秀小蠻腰！

李多慧逛夜市被拍「親切打招呼」　大跳Jisoo「開花舞」秀小蠻腰！

呼叫愛犬「2次遭無視」　牠撇頭裝聾！秒見地位

呼叫愛犬「2次遭無視」　牠撇頭裝聾！秒見地位

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面