看到來電「+886」要小心！　行政院：境外電話竄改門號詐欺

▲行政院發言人羅秉成。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

為遏止網路投資詐騙，金管會13日提出《證券投資信託及顧問法》修正草案，要求網路投資廣告實名制。而行政院發言人羅秉成也重申政府打詐立場，並提醒常見的電話詐欺案，若來電開頭為「+886」並且接續國內電話，很多是透過境外電話竄改門號來詐欺，提醒國人要小心。

羅秉成說，除了識詐要教育宣導外，來自境外的電話，很多詐騙除了蒐集人頭帳戶，很多是透過境外電話竄改門號來詐欺。竄改門號一般來講就是開頭會加「+886」，若手機收到的來話是「+886」並加過內電話的話，要小心，極可能是詐騙電話，這也是政府攔阻的對象。

萬一接到了，怎麼提醒跟告知？羅秉成說，到ATM會提醒告知，避免誤信。最後則是減少損害，可能接觸到、相信他了，但到銀行辦理轉帳，這時警示機制會啟動，警示並凍結帳戶、還有臨櫃關懷。

羅秉成說，去年在臨櫃關懷攔阻的金額，高達42億，相比前年的18億大幅度成長130%，特別感謝所有金融機構，一起配合辦理把損害降到最低。

另外則是要查扣。羅秉成說，去年查扣的不法所得金額22億，比前年僅6億，成長256%。《新世代打擊詐欺行動綱領》透過跨部會合作，也連結到民間部門，公私協力，才有機會打詐成功。