　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

防堵詐騙！政院今通過3項修正草案　陳建仁：多面向瓦解罪犯手法

▲▼陳建仁出席立法院院會備質詢 交通組 交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

為打擊詐騙，行政院會13日通過《個資法》、《證券投資信託及顧問法》、《洗錢防制法》修正草案，守護國人生命財產安全。行政院長陳建仁指出，除了這三項修法，政院也在3月23日提出《人口販運防治法》與《刑法》的修正案，研議更多防制詐騙的策略與方案，從不同面向瓦解詐騙犯罪手法與組織並健全法制。

對於外界所關注的詐騙議題，陳建仁表示，透過保護個資、提高犯罪成本，讓民眾更安心便利使用新服務，行政院將依照憲法法庭宣示第13號判決意旨，修改《個資法》，設置個資獨立監管機關，除了監督協助民間企業建立個資防護依循流程，同時也落實民間企業個資維護義務，提高違反規定的罰則，若有嚴重個資外洩造成損害，最高可罰至1000萬元。

陳建仁說明，《證券投資信託及顧問法》從詐騙通路源頭著手控管，政府之前就不斷與Facebook、Google等平台業者進行溝通與合作，現在更進一步針對「網路投資廣告」要求實名制，如有不實或詐騙的情況，也建立相關的移除、下架機制，阻卻網路投資詐騙案件發生。

陳建仁補充，由於詐騙行為直接交付風險最高，所以犯罪集團常透過人頭帳戶製造斷點跟節點。未來將透過《洗錢防制法》，增訂收集金融機構帳戶、虛擬通貨帳號及第三方支付帳號罪，並要求無正當理由不得將帳戶或帳號交付、提供予他人使用，將可以抑制詐騙集團濫用人頭帳戶，阻斷金流提高犯罪成本。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
羨慕同事住家裡「租金、三餐」爽省！過來人點一關鍵：寧願租房
國安基金明退場！275天助台股漲1854點　漲逾13%
吳孟達病逝2年　周星馳後悔吐「最想對他說的話」
淫保全2度尾隨女高中生潑精　DNA比對確認GG了
司機遇醉漢！遭狂毆17拳畫面曝　手機還被搶崩潰了
買金龍魚回家卻絕食　他撬開嘴「噴出一堆黃金」賺翻
王道銀認疏失！普發6000偷跑內幕曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

許銘春淚灑立法院　李彥秀酸「廉價眼淚」：千萬勞工欲哭無淚

遭林延鳳質疑工作報告抄襲　蔣萬安罕見動怒

馬紹爾外交貿易部長向蔡英文致敬　「受外來勢力干預仍堅持民主」

立院初審通過選罷法「排黑條款」　曾犯洩密及黑金槍砲不得參選

美參議員關切大陸挑釁行動　向蔡英文承諾「如期交付軍事採購」

堵詐！政院今通過3項修正草案　陳建仁：多面向瓦解罪犯手法

疫情3年大通證過期　海基會3個月助800多人返陸

兩岸民間交流恢復　海基會文書驗證量大增6成

中正紀念堂改「台灣建設紀念館」？　蔣萬安：北市盡力配合

網友傳訊為鱷魚王「小河」請命　海基會發函請陸方協助

放學見國小版行人地獄？　黑車高速闖燈險撞飛男童

黑車公墓旁突失控鬼切！　翻滾2圈騎上別人家祖墳

李多慧逛夜市被拍「親切打招呼」　大跳Jisoo「開花舞」秀小蠻腰！

周孝安喇舌洋妞「她手狂摸褲檔」 　婚前曾遭爆劈腿「周旋多女」

呼叫愛犬「2次遭無視」　牠撇頭裝聾！秒見地位

遭質疑拍陳其邁馬屁落淚　許銘春怒離場 ： 我不幹了

聰明萌兔會聽奴才指令 親親、轉圈樣樣難不倒

全台2波變天周末雨更廣　補水梅雨預測時間也出爐

靠00878財富自由退休　公式算如何「月領十萬」

李多慧體驗台灣夜市文化　品嚐珍奶中文讚：好喝❤️

許銘春淚灑立法院　李彥秀酸「廉價眼淚」：千萬勞工欲哭無淚

遭林延鳳質疑工作報告抄襲　蔣萬安罕見動怒

馬紹爾外交貿易部長向蔡英文致敬　「受外來勢力干預仍堅持民主」

立院初審通過選罷法「排黑條款」　曾犯洩密及黑金槍砲不得參選

美參議員關切大陸挑釁行動　向蔡英文承諾「如期交付軍事採購」

堵詐！政院今通過3項修正草案　陳建仁：多面向瓦解罪犯手法

疫情3年大通證過期　海基會3個月助800多人返陸

兩岸民間交流恢復　海基會文書驗證量大增6成

中正紀念堂改「台灣建設紀念館」？　蔣萬安：北市盡力配合

網友傳訊為鱷魚王「小河」請命　海基會發函請陸方協助

公司辦抽獎！他爽中「有薪休假365天」　網友狂勸做1事

許銘春淚灑立法院　李彥秀酸「廉價眼淚」：千萬勞工欲哭無淚

林美照救失聲抽脂肪打脖子！「無麻醉治療」粗針管直接戳聲帶

GameStop員工提前洩露《薩爾達》特仕機被開除　店長：任天堂要求的

國安基金明退場！275天助台股漲1854點　漲逾13%

遭林延鳳質疑工作報告抄襲　蔣萬安罕見動怒

台南市精進焚化底渣再利用　連續5年環保署考核優等！

【更生好物每周報】彰化阿良古味　最純粹的素食好滋味

搶攻普發6千　喜樂時代影城推限量超值套票+桃園敦親睦鄰方案

離婚4年！米可白公開「我的愛人」　甜蜜曬照網羨慕：在一起！

超強幼柴鑽欄杆想越獄　以為大成功→牽繩還在

政治熱門新聞

共機嗆國軍「挨揍」？律師曝真相

郭正亮斷言2024只有「他」才能團結台灣！

神準算韓龍鬚斷了　命理師揭郭台銘帝王之相

許銘春遭轟拍馬屁淚灑立院　陳其邁力挺

國民黨最快5月徵召侯友宜　高層曝朱立倫藏1關鍵

林右昌也買不起台北房！自曝：38歲才買房

還原勞動部長落淚始末　楊曜怒批：質詢成許銘春選立委前的舞台秀？

雙英出訪後！47.9％指蔡英文表現較好　過半同台美史上最好

力挺郭台銘！藍委指黨內沒共識徵召誰　勸侯友宜好好發展新北市

「全法國都在討論台灣！」　駐法代表震撼

快訊／2024整合完成？　國民黨秘書長黃健庭：就是侯友宜

山東艦戰力如何？　國防部喊「只要它敢出來」：你放心好了

王世堅首PO開箱影片！曝只有「2套內褲、襪子」　網讚：真男人

北市高中生捐血率僅1.9%　議長戴錫欽帶頭捐血

更多熱門

相關新聞

加強阻詐宣導　恆警召開金融機構座談會

加強阻詐宣導　恆警召開金融機構座談會

恆春警分局於12日召開金融機構聯繫暨阻詐宣導座談會，邀集轄內各金融機構人員與會，與分局長林明波及各所所長進行意見交流、建立聯繫管道，並宣導各類型的詐騙模式，以提升行員識詐能力、關懷提問技巧。

美國將軍需要支援！　警銀聯手阻詐361萬

美國將軍需要支援！　警銀聯手阻詐361萬

靜宜女大生為愛赴緬　與媽通話拒回台灣

靜宜女大生為愛赴緬　與媽通話拒回台灣

靜宜女滯留最凶詐騙園區　當地內幕曝

靜宜女滯留最凶詐騙園區　當地內幕曝

中國宣布貿易壁壘調查　行政院籲別政治化

中國宣布貿易壁壘調查　行政院籲別政治化

關鍵字：

陳建仁詐騙個資法證券投資信託及顧問法洗錢防制法

讀者迴響

熱門新聞

金鐘已婚男主持驚爆「偷吃ing」床照外洩

兒童公園18禁活春宮　男女3P全被目睹錄影

王世堅落寞用餐「兩份肉一碗飯」照片曝光

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長

《女兵》男星悄轉行「改當上班族」！

派翠克拒同台「節目急找代班」

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

老師傅收8萬元衛浴貼磚　他看成品秒崩潰

14男激戰12女！破獲夜店大型雜交趴

Albee「掉出超兇車頭燈」澎湖脫了

周末變天！一天內跌10度

樓上太吵！媽媽怒找房東「加價100萬」秒成交

快訊／BLACKPINK Rosé遭陸媒傳吸毒　YG怒了：正在提告！

自助餐4菜160　業者出面說話了

百萬YouTuber宣布！　搬來台灣住

更多

最夯影音

更多
放學見國小版行人地獄？　黑車高速闖燈險撞飛男童

放學見國小版行人地獄？　黑車高速闖燈險撞飛男童
黑車公墓旁突失控鬼切！　翻滾2圈騎上別人家祖墳

黑車公墓旁突失控鬼切！　翻滾2圈騎上別人家祖墳

李多慧逛夜市被拍「親切打招呼」　大跳Jisoo「開花舞」秀小蠻腰！

李多慧逛夜市被拍「親切打招呼」　大跳Jisoo「開花舞」秀小蠻腰！

周孝安喇舌洋妞「她手狂摸褲檔」 　婚前曾遭爆劈腿「周旋多女」

周孝安喇舌洋妞「她手狂摸褲檔」 　婚前曾遭爆劈腿「周旋多女」

呼叫愛犬「2次遭無視」　牠撇頭裝聾！秒見地位

呼叫愛犬「2次遭無視」　牠撇頭裝聾！秒見地位

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面