堵詐！政院今通過3項修正草案　陳建仁：多面向瓦解罪犯手法

▲行政院長陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

為打擊詐騙，行政院會13日通過《個資法》、《證券投資信託及顧問法》、《洗錢防制法》修正草案，守護國人生命財產安全。行政院長陳建仁指出，除了這三項修法，政院也在3月23日提出《人口販運防治法》與《刑法》的修正案，研議更多防制詐騙的策略與方案，從不同面向瓦解詐騙犯罪手法與組織並健全法制。

對於外界所關注的詐騙議題，陳建仁表示，透過保護個資、提高犯罪成本，讓民眾更安心便利使用新服務，行政院將依照憲法法庭宣示第13號判決意旨，修改《個資法》，設置個資獨立監管機關，除了監督協助民間企業建立個資防護依循流程，同時也落實民間企業個資維護義務，提高違反規定的罰則，若有嚴重個資外洩造成損害，最高可罰至1000萬元。

陳建仁說明，《證券投資信託及顧問法》從詐騙通路源頭著手控管，政府之前就不斷與Facebook、Google等平台業者進行溝通與合作，現在更進一步針對「網路投資廣告」要求實名制，如有不實或詐騙的情況，也建立相關的移除、下架機制，阻卻網路投資詐騙案件發生。

陳建仁補充，由於詐騙行為直接交付風險最高，所以犯罪集團常透過人頭帳戶製造斷點跟節點。未來將透過《洗錢防制法》，增訂收集金融機構帳戶、虛擬通貨帳號及第三方支付帳號罪，並要求無正當理由不得將帳戶或帳號交付、提供予他人使用，將可以抑制詐騙集團濫用人頭帳戶，阻斷金流提高犯罪成本。