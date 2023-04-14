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快訊／三讀通過！道交條例修法恢復民眾檢舉違停　不禮讓行人罰更重

▲▼立法院院會 處理道路交通管理處罰條例 部分條文修正草案 三讀 敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲道路交通管理處罰條例部分條文修正草案三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院院會14日三讀通過《道路交通管理處罰條例》修法，恢復民眾可檢舉人行道臨停或違停、並新增橋樑、圓環、隧道、快車道等地違規臨停檢舉；另外，嚴重超速、道路蛇行、無照駕駛、不禮讓行人、惡意逼車等都將調高罰鍰。

此次修法新增民眾檢舉項目，從46項到56項，恢復檢舉人行道、行人穿越道等臨停違規檢舉、新增橋樑、圓環、隧道、快車道等地方臨停、行人穿越道沒有減速等項目。

若汽車駕駛行經行人穿越道、學校、醫院不減速慢行，處新台幣1200元以上、6千元以下罰鍰，若致人受傷或死亡者，處7千2百元到3萬6千元罰鍰，若致傷吊扣駕照一年、致人重傷或死亡則吊銷駕照。

將「無駕駛執照」之情形明定為包括未領有駕駛執照、駕駛執照經吊銷、註銷或吊扣，若無照仍駕駛汽車，處6千元以上、2萬4千元以下罰鍰，若5年內再犯，處2萬4千元罰鍰、並當場禁止駕駛，若致人受傷或死亡者，得以沒入其汽車。若將駕照供他人駕車，則沒入駕照3個月。

而汽車若有機件設備、附著物不穩妥或是脫落者1千元以上、6千元以下罰鍰，並責令改善或禁止通行，若致人受傷吊扣駕照一年、致人重傷或死亡則吊銷駕照。

汽車行駛道路上時，若乘客未依規定繫安全帶者，處駕駛人1千5百元罰鍰，營業大客車乘客若未繫安全帶，處駕駛人人2千元罰鍰，若行駛於高速公路、快速公路，則處駕駛人3千至6千元罰鍰，若已盡告知義務則處罰乘客。

民眾黨立委賴香伶表示，各黨都對這次修法高度期待，相信能夠改善行人地獄罵名，此次擴大民眾檢舉交通違規項目，對交通部從善如流表示感謝，希望透過地方執法和地方政府配合，徹底降低交通事故死亡率。

國民黨立委洪孟楷指出，透過這次修法，向世界傳達台灣不希望背上行人地獄罵名，希望立即有效回應道路改善。

民進黨立委劉世芳表示，道交條例修法刻不容緩，去年年底就送出委員會、今天完成三讀程序，感謝朝野黨團努力，這次修法重點是提高未禮讓行人、無照駕駛罰則，擴大未禮讓行人範圍、將交叉入口納入，也擴大無照駕駛定義，也增加民眾檢舉項目，儘早洗刷行人地獄的污名標籤。

▼民進黨立委劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院院會 處理道路交通管理處罰條例 部分條文修正草案 三讀 敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

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