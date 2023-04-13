投資詐欺有多嚴重？財損金額2年38.4億　「占總詐騙金額的一半」

▲冒用名人代言投資的詐騙案猖獗，金管會修法嚴管。（圖／翻攝一頁式網站、Facebook）



記者陳家祥／台北報導

為遏止網路投資詐騙，金管會13日提出《證券投資信託及顧問法》修正草案，要求網路投資廣告實名制。行政院發言人羅秉成說，根據統計，2年多來「投資詐欺」件數有7614件、金額38.4億，案例件數上雖是第2、比「網路詐欺」少，但投資詐欺的財損金額卻占了全部詐騙金額的一半，達48.79%，「這類型詐欺特別嚴重」。

羅秉成指出，110年到今年2月止，投資詐欺件數有7614件、金額38.4億，件數上是第2，同期最多的是網路詐欺，但投資詐欺的財損金額佔了全部詐騙金額的一半，48.79%，很多投資詐欺一下子都幾百萬不見，因此這類型特別嚴重。

羅秉成提到，特別注意到現在的投資型詐欺所用的手法，所以在這次的《證券投資信託及顧問法》第70條之1修正草案，對廣告內容有提示6種類型要避免或限制，在審查過程裡不應上架，其中一種類型就是冒用政治、財經、金融、影視等著名人士或公司名義，對有價證券進行推介或招攬引誘投資。

羅秉成表示，金管會提出的修法是一個新的作為，特別感謝網路平台業者有善盡社會責任，接受相關檢舉下架，與平台業者的接觸都算良好，相關執行效率載一些平台業者也是積極有效，其他平台也正建立聯繫管道。

羅秉成說，自律為先，如果平台業者可以發揮功能，相信平台業者不會想賺那一點不是很多的廣告錢而影響到商譽，在共識與信賴基礎下，平台業者發揮自律規範，建立、強化相關檢舉機制，技術面也可以再來溝通討論。