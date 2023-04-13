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許銘春淚灑立法院　李彥秀酸「廉價眼淚」：千萬勞工欲哭無淚

▲立委楊曜質疑勞動部長許銘春。（圖／翻攝自國會頻道）

▲立委楊曜質疑勞動部長許銘春。（圖／翻攝自國會頻道）

記者崔至雲／台北報導

民進黨立委楊曜昨（12日）質疑勞動部，用勞動部就安基金補助高雄市政府舉辦「廿五淑女事件」五十周年紀念活動，是對高雄市長陳其邁「拍馬屁」；引發勞動部長許銘春不滿，除了揚言「我不幹，可以吧！」更淚灑議場。對此，國民黨台北市議員李彥秀表示，「許銘春的廉價眼淚，千萬勞工欲哭無淚」。

李彥秀在臉書上分析昨日許銘春淚灑議場背後的來龍去脈。李彥秀指出，過去「就業安定基金」就多次被質疑是勞動部的「小金庫」，不但自己用的開心，還大開後門讓其他部會「請款」。經濟部推「機車行升級轉型」，就安基金支應4,000萬作為機車行師傅技能訓練費；交通部紓困觀光業，也花了10億元的就安基金，經濟部發給雇主的基本工資薪資補貼，2022年也從就安基金編列35.5億的預算，今年預計再砸近13.5億。

「就業安定基金儼然成為各部會的提款機！」。李彥秀表示，結果就是，「就業安定基金」2021與2022連續兩年，入不敷出，寫下金融風暴以來的記錄。更誇張的是，就安基金管理會去年底還通過議案，以3,000萬動用基金與高雄市政府合辦「廿五淑女事件」五十周年紀念活動，通過的理由居然是六個大字「提升勞工福祉」。

「原來勞工的錢，民進黨可以這樣花！許銘春膽敢這樣花！」李彥秀說，台灣的千萬勞工只能高呼「感恩銘春！讚嘆銘春！銘春萬福！」許銘春的震怒、許銘春的眼淚、許銘春的藐視國會，成功的轉移了焦點！堪稱政務官「危機處理」的典範。

李彥秀呼籲，政務官應該一言九鼎，在國會殿堂公開說「我不幹了！」說到要作到。「許銘春廉價的眼淚，卻也是最劣質的遮羞布，遮不住民進黨官員的惡行與醜態！」。

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