李彥秀稱唯她能「挑戰高嘉瑜」　游淑慧諷：因綠營分裂見獵心喜？

▲游淑慧、李彥秀。（圖／翻攝自游淑慧、李彥秀臉書）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨內立委初選打得火熱，其中台北市第四選區（南港、內湖）由回鍋參選立委的台北市議員李彥秀對上同為北市議員的游淑慧，李彥秀13日透露，黨內數份民調顯示她是唯一能挑戰現任民進黨立委高嘉瑜的人。對此，游淑慧就在臉書諷刺，面對高嘉瑜，或許李彥秀原是怯戰的，但現在因綠營分裂，又見獵心喜，這種態度對支持者不公平。

游淑慧指出，李彥秀特別在媒體上釋放自己「民調最強」的風向，她坦言，她的風格不太喜歡放話，或者去炒作民調議題，尤其來路不明的數字，但剛好她昨天才和台北市議員闕枚莎交換她們了解的民調狀況，她們看到的狀況顯示，在目前綠營分裂的情境下，她們三人都可能贏高嘉瑜，所以之前高嘉瑜才會坦承綠營分裂是送分。

游淑慧再提到，李彥秀近期多次強調自己是「國民黨最強人選」，來強化自己參選正當性，「但不知道是李彥秀的記憶力不好，還是我的記憶力太好？」她指出，李彥秀去年才說她不是2024最強人選，來婉拒黨中央和基層勸進直攻2024、並堅持回鍋議員，她大嘆，「前後矛盾言論，都出自彥秀姊口中，讓我有點無奈和無言。」

游淑慧諷刺，面對高嘉瑜，或許李彥秀原本是怯戰的，但現在因綠營分裂，又見獵心喜，燃起對戰勇氣，她批評，然而這樣舉棋不定，保守心態，除了對支持者不公平外，在大選時也是兵家大忌。她最後提到，2020年，在全黨團結、藍軍優勢選區，且李彥秀還是連任情況下，李彥秀還是不敵高嘉瑜，2024如果客觀條件一樣，人選也一樣，她強調，「或許換手上陣，才有贏的可能。」

此文一出，游淑慧再默默於底下留言，「很想當面跟她說，唉，都您在說」，而同樣力拼立委初選的台北市議員徐巧芯則留言替她打氣，「妳的打法這麼靈活，我相信能贏啊！還可能越打越順手呢！」