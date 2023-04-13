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還原勞動部長落淚始末　楊曜怒批：質詢成許銘春選立委前的舞台秀？

▲立委楊曜質疑勞動部長許銘春。（圖／翻攝自國會頻道）

▲立委楊曜質疑勞動部長許銘春。（圖／翻攝自國會頻道）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委楊曜12日質詢時指出，就業安定基金補助高市府合作活動，補助金額高達3000萬，此舉是「拍（高雄市長）陳其邁馬屁」，讓勞動部長許銘春淚灑立院，更喊「我不幹了可以吧！」楊曜13日還原始末批評，就安基金補助先射箭再畫靶不容檢討嗎？部長在質詢中離席，喊話辭官，「我的質詢是否成為許部長的一場舞台秀？」強調昨日質詢重點是就安基金使用的合法性與分配合理性問題，許銘春卻回答活動內容，是刻意迴避問題還是另有盤算？

楊曜指出，昨在立法院衛環委員會質詢，最主要是針對就業安定基金使用的合法性與分配的合理性問題，然而許銘春的回答就是集中在活動的問題上，而他在質詢過程中，也表明對災難表達了追思與緬懷，以及絕對捍衛女性勞動者工作權益兩項立場。

楊曜直言，勞動部就業安全基金補助活動經費要點需有法定程序及分配的合理性，去年11月23日就業安定基金管理會2022年第2次臨時會議，就安基金委員提出「臨時動議」，建議與高雄市政府合辦女性勞動價值活動，管理會就立刻議決同意補助高雄市辦理，不過，就安基金在當時並沒有該項目的補助作業要點

楊曜表示，根據112年3月10日就業安定基金管理會第105次會議記錄明白呈現勞動部於同意高雄市活動後，才在111年12月26日新增補助作業要點，並且要求全國各縣市需在一個月內提出推展女性勞動計畫，逾期不受理；「試問這樣先射箭再畫靶的作業要點符合法制嗎？」已先同意高雄市的活動，再來審查其他縣市的提案，這種讓各縣市輸在起跑點的行政流程，合理嗎？

楊曜指出，再來檢視計畫該項總經費為4000萬的補助分配，上述的會議記錄也寫明高雄市活動「早已獲得」勞動部同意，「好險來得及」提案的新竹縣、彰化縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣還在審查中，全國有5個直轄市、11個縣市來不及提案；總共6個縣市政府提案，高雄獨得3000萬，剩下的1000萬「施捨」給全國其他縣市，試問勞動部這樣的經費分配合理嗎？要讓其他的地方政府情何以堪？

楊曜表示，對於公共政策探討，監督政府施政，這是多數人對於民意代表的期待，身為民意代表，對於納稅人的錢，政府怎麼用，如何用，補助是否合乎法制，本於職責，自己必須為民眾盡到把關政府的責任。

楊曜直言，昨日質詢重點是就安基金使用的合法性與分配合理性問題，許銘春回答的卻是高雄市政府活動的內容，究竟是部長刻意迴避合法合理問題，還是另有盤算？昨日許銘春也接受媒體採訪有關接棒立委劉世芳選區的問題，其中是否有關？部長在質詢中離席，喊話辭官，「楊曜的質詢，是否成為許部長的一場舞台秀」？ 

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