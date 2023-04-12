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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李彥秀列賴清德選總統5道必答題　狠酸「走了騙神明，來了騙上帝」

▲▼副總統賴清德出席「2023年全國自強兒少表揚活動」。（圖／記者黃國霖攝）

▲賴清德獲提名代表民進黨參選第十六任總統。（圖／記者黃國霖攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨中執會12日正式提名身兼黨主席的副總統賴清德代表民進黨參選第十六任總統，對此，國民黨台北市議員李彥秀就在臉書對賴清德拋出五道必答題，狠酸「台灣已經有一位『騙神明』的前行政院長蘇貞昌，我們不需要再一位『騙上帝』的賴清德。」

李彥秀表示，首先要恭喜賴清德，四年忍辱負重，終於成為民進黨一哥，不過賴清德未來還是非常艱辛，不但面臨民進黨內不同利益的掣肘，「英系」的反撲更是虎視耽耽，賴清德也要為自己過去的言行負起責任，她強調，2024將選出國家領導人，不論對外關係、兩岸立場與人格特質都需要受到檢驗。

李彥秀也列出賴清德的五道必答題。第一，她提到，未來如果當選總統，賴清德是否效忠中華民國？任內是否推動「修憲」或「制憲」，進行法理台獨？第二，賴清德以「務實台獨工作者」為榮，她質疑，那賴清德的台獨推動「時間表」為何？美國歷任政府都公開表示「美國不支持台灣獨立」，賴清德要如何與美方溝通？

李彥秀指出，第三是總統蔡英文不願意做、做不到的，賴清德是否會「特赦」前總統陳水扁？第四，面對蔡英文網軍的攻擊、副總統大位的誘惑，以及「陳宗彥召妓案」的威脅，賴清德都輕易屈服了，她再質疑，賴清德要台灣人民如何相信，能捍衛台灣民主自由與中華民國主權？第五，民進黨標榜「清廉、勤政、愛鄉土」，但她舉例，賴清德治理七年下的台南卻是「黑道、金權、（人）民吃土」，賴清德公開鞠躬道歉，支持者說「連辯護都不知道如何開口」，賴清德要台灣人民如何相信，能帶給台灣發展、希望與未來？

李彥秀提到，賴清德10日出席教會開幕時表示「不管在哪個位置都會當上帝僕人，服務國家社會」，但她大酸，「台灣已經有一位『騙神明』的蘇貞昌，我們不需要再一位『騙上帝』的賴清德。」

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