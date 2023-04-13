國民黨第2階段立委提名24選區出爐　鄭正鈐、陳超明連任戰起跑

▲國民黨苗栗第1選區立委陳超明，目前因涉SOGO收賄案遭停權中，是否能參與初選，恐有挑戰。（圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

2024大選藍綠打得如火如荼，國民黨13日公告立委第二階段提名選區，總共有24個選區，17日起受理領表登記。其中第一階段未納入的竹竹苗5位現任立委選區全數納入，而受關注的台北市第4選區（內湖南港）與第6選區（大安區），也納入這階段，國民黨第二波立委初選內戰正式開打。

國民黨表示，第二階段提名24選區於4月17日至19日受理領表、登記，若選區僅1人登記，4月26日即報中常會提名；若選區有多人競爭，則進行協調、初選作業，提名名單最晚5月24日提報常會核定。

國民黨立委選舉第二階段提名選區，包含有現任立委的新竹市（鄭正鈐）、新竹縣第1選區（西區，林為洲）、第2選區（東區，林思銘），苗栗縣第1選區（海線，陳超明）、第2選區（山線，徐志榮）。

至於目前無現任立委選區，北台灣包含基隆市，台北市第4、6選區，新北市第5（樹林鶯歌）、6（板橋西）、7（板橋東）、8（中和）、10（土城三峽）、12（七星區）選區，桃園第1（龜山蘆竹）、2（楊梅大園）選區。

其他還有台中市第4（西南屯）、5（北北屯）、6（東南中西區）選區，彰化縣第1（鹿港和美）、4（員林田中）選區，高雄市第2（岡山路竹）、6（鼓山前金）、7（鳳山）等選區。

值得一提的是，國民黨苗栗第1選區立委陳超明，目前因涉SOGO收賄案遭停權中，是否能參與初選仍有變數。此外，表態有意投入港湖區立委初選的現任議員游淑慧，與李彥秀近日隔空互槓，外界也關注是否演變成港湖版的「費芯大 戰」。