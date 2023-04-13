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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

許銘春遭轟拍馬屁！淚灑立院喊「不幹可以吧」　陳其邁表態了

記者許宥孺／高雄報導

立法院昨(12日)爆發激烈口角，立委楊曜指出勞動部長許銘春針對就業安定基金補助高市府合作活動，補助金額高達3000萬，此舉是在「拍（高雄市長）陳其邁馬屁」，讓許銘春淚灑立院，更喊出：「我不幹了可以吧」。對此，陳其邁表示，他要表達支持、肯定許部長的立場，感謝她力挺保障勞權。

陳其邁今日受訪時表示，「許銘春部長一向堅定的支持勞權，尤其這次的展覽也是針對女性勞動者的權利彰顯的活動，高雄市政府就按照申請計畫的規定，提出我們的申請計畫，我想不管是對於保障勞工，尤其是針對性別平等各項的主題，也是我們高雄市一直所關心的重點，所以這次中央和地方一起合辦。」

▲立委楊曜質疑勞動部長許銘春。（圖／翻攝自國會頻道）

▲立委楊曜質疑勞動部長許銘春。（圖／翻攝自國會頻道）

陳其邁說，昨天的事件，也有很多勞工團體都站出來支持許部長，「我在這裡要表達支持、肯定許部長的立場」，我想這是保障勞權一個非常有意義的活動，也希望藉由活動能夠有更多的人參與，重視勞權，這是我們一貫的立場。

陳其邁表示，在立法院的事情，他認為這是國會自治的內部事務，這個不評論，但是對於許部長長期的努力，不僅是工會，市府也表達支持的態度。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市長陳其邁感謝勞動部長許銘春挺勞權。（圖／記者許宥孺翻攝）

今年3月26日高市府在旗津勞動女性紀念公園舉辦春祭典禮，紀念女性勞動者對台灣社會經濟發展的付出，楊曜指控，就業安定基金委員在去年提案盼勞動部與高雄市政府合作的活動一口氣補助3000萬，此舉「是在拍高雄市長陳其邁的馬屁」，由於該活動紀念25名沉船事故的勞動女性，他認為，就算真的需要補助也應該是由交通部補助，並不應該由就安基金來支應。

許銘春指出，補助款是縣市政府根據活動規模、申請要點向勞動部申請，且該起事件是女性勞工在出勤時發生事故，25位沉船主角都是女性勞工，且如果沒有要趕上班也不會死亡，通勤過程發生任何意外都是勞動事件，直言「委員這樣講不公平」、做這些事情凸顯女性勞動價值「有不對嗎？」

隨後楊曜持續批評勞動部舉措不當，許銘春多次想回應都被制止，她因此強調「該事件是勞工職災事件，勞動部也希望凸顯女性勞工出勤的辛勞」、「委員扣上拍馬屁的帽子我非常不能接受」，甚至在質詢尚未結束時就憤而提包離場。

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