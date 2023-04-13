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「美國詹姆士將軍」需要銀彈支援！　雲林警銀聯手3天阻詐361萬

▲遭騙民眾在斗六派出所警員及行員的解說下恍然大悟遭遇詐騙而停止匯款，共攔阻5起詐騙案、總金額共361萬餘元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲楊姓男子說美國將軍之網友因欲至台灣定居，故請楊男匯款美金2100元至其提供之帳戶，以協助其辦理入境手續。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六警分局針對反詐騙的宣導十分重視，平時均與轄內金融機構建立良好橫向聯繫，共同為人民積蓄把關。斗六派出所日前在三天內，接獲轄內多間銀行通報有民眾疑似遭到詐騙，行員機警及時通報警方一同勸阻，民眾在警方及行員的解說下恍然大悟遭遇詐騙而停止匯款，共攔阻5起詐騙案、總金額共361萬餘元。

斗六警分局指出，其中一起通報為民眾遭遇「假交友」類型之詐騙，警員接獲銀行通報到場了解，一位年約60多歲的楊姓男子表示一名自稱係美國將軍之網友，因欲至台灣定居，故請楊男匯款美金2100元（換算新台幣約6萬多元）至其提供之帳戶，以協助其辦理入境手續。警方一聽，即告知楊男遇到詐騙，並以假交友詐騙案例勸說，楊男聽了警方建議後才發覺遇到詐騙，打消匯款念頭。

▲遭騙民眾在斗六派出所警員及行員的解說下恍然大悟遭遇詐騙而停止匯款，共攔阻5起詐騙案、總金額共361萬餘元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲遭騙民眾在斗六派出所警員及行員的解說下恍然大悟遭遇詐騙而停止匯款，共攔阻5起詐騙案、總金額共361萬餘元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另外四件疑似詐騙通報，均為「假投資」型的詐騙手法，斗六派出所員警接獲銀行報案後均立即趕往銀行，為高姓民眾等4人保住合計355萬元積蓄。警方到場時也向民眾宣導反詐騙觀念，告知切勿在通訊或交友軟體上相信陌生人介紹的投資管道，以免因小失大。

▲遭騙民眾在斗六派出所警員及行員的解說下恍然大悟遭遇詐騙而停止匯款，共攔阻5起詐騙案、總金額共361萬餘元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲詐騙集團以自製網頁讓民眾相信跟著投資就會發大財。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局為了感謝銀行即時通報成功阻詐，特至銀行頒發禮券予有功行員，分局長黃念生表示，感謝銀行行員機警通報，共同攔阻詐騙守護民眾的血汗錢，並呼籲民眾詐騙種類千百種，尤其涉及金錢的部分，應遵循防詐三步驟「一聽、二掛、三查證」，冷靜思考、多方求證談話或訊息內容是否屬實或合乎常理，如有任何疑問時，可撥打「165」反詐騙專線或「110」向警方尋求協助，以確保財物安全。

▲遭騙民眾在斗六派出所警員及行員的解說下恍然大悟遭遇詐騙而停止匯款，共攔阻5起詐騙案、總金額共361萬餘元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲民眾在警方及行員的解說下恍然大悟遭遇詐騙而停止匯款。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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