靜宜女大生滯留最凶詐騙園區　起底「洗浴一條街」黑暗內幕

記者黃翊婷／綜合報導

台中靜宜大學二年級林姓女學生為了男友「小U」，獨自離台飛往緬甸，滯留於全世界最凶殘的詐騙園區「果敢老街」。資深媒體人丁學偉提到，黃賭毒全部都在果敢地區，當地還有洗浴一條街，比泰國浴還要厲害，只要給錢什麼都敢玩，研判林女可能是因為2個原因才拒絕回台，分別為愛到卡慘死和錢。

▲林女目前仍滯留於緬北。（圖／翻攝自臉書）

丁學偉在政論節目《關我什麼事》中提到，林女傳聞仍滯留於緬北果敢自治區，果敢這個地方早期種罌粟，還曾出現被美國稱為「海洛因教父」的狠角色，後來執政黨禁止種罌粟，他們就開始做起賭博生意，「賭場一開，色情就來了，毒品就來了」，最終黃賭毒全部都在當地慢慢開始發展起來。

丁學偉提到，果敢老街堪稱是當地的經濟支柱，相當於自治區裡面的首府，其中最有名的紅燈區叫「洗浴一條街」，晚上過去整條街站的都是美女，錢砸下去什麼花樣都能玩，比泰國浴還要厲害，這些美女都是靠高薪招募過去的。

▲林女上個月29日離開學校宿舍後，便自行搭機入境緬甸仰光，前往詐騙園區找男友。（圖／記者游瓊華翻攝）

丁學偉推測，林女之所以不願意回台，可能原因有2個，分別為愛到卡慘死和錢，新男友小U騙她在那邊發展不錯，畢竟詐騙集團最厲害的地方，就在於可以用聊天把人聊到暈頭轉向，就像是以前酒店的Call客妹，他曾經聽聞地檢署辦過一起Call客妹的案件，受害者高達700多人，所以真的不能小看詐騙集團的話術。

由於協助救援的組織表示，此次行動已經影響到與當地勢力的合作關係，園區下達最後通牒，只願意保林女到「潑水節」，錯過這次機會，日後如果想將人救出，機率幾乎等於零。