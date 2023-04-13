抓到了！台中山豬「趴趴走2天」躲防火巷　農業局出動逮回安置

▲山豬稍早已遭逮獲安置。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市南屯區鬧區昨(12日)晚出現一隻小山豬躲在草叢中，警方獲報趕往，豬已不見蹤影；不料今天早上又接到民眾報案表示山豬再度出現，今(13日)上午11時39分警方二度前往，怕山豬亂竄傷人，只能在現場待命；農業局人員獲報到場後，由於找不到飼主，已先委由合作廠商逮獲安置。

南屯區12日晚間8點多一處草叢突然出現一隻小山豬，瞬間引起路人圍觀，警方獲報到場，報案人說可能是鄰居飼養，但該鄰居無人在家，後來山豬逃逸，員警也撤退。不料，今天上午9點多又發現山豬蹤跡，躲近一處大樓防火巷，鄰近住戶擔心山豬有攻擊性，只好報警處理。

警方立即前往並通知農業局人員到場，還好山豬看似溫馴，且體型不大，沒有立即危險，但通知了農業局2次仍未到場，員警只好一直守候著，怕山豬亂竄傷人。農業局人員稍早到場，但因一時之間找不到飼主，只好先委由合作廠商將山豬逮回。

農業局表示，該隻山豬重約20多公斤，雖然躲在大樓外的狹小角落，但為了社區居民安全，加上一時找不到飼主，於是和委外廠商商量後，以2個黑色塑膠籠子圍住，擋住其去路，山豬受到驚嚇只能往前跑，就衝進籠子內，過程相當順利，沒有使用麻醉槍，也沒有傷及山豬，目前已將其先行帶回安置。