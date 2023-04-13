台版柬埔寨首腦「藍道」起底！從小弟幹到自立門戶　囚61豬仔3死　

記者黃翊婷／綜合報導

去年11月發生的台版柬埔寨案件，一共有61名受害者遭到囚禁，其中3人死亡，檢警經過數個月追查，終於在今年4月11日逮捕詐團首腦「藍道」杜承哲、副手「泰勒」薛隆廷、帳房「西利亞」洪俊杰等7人。現年28歲的杜承哲剛成年不久就加入詐騙集團，一路從收簿、驗車小弟做起，最後乾脆「自立門戶」，不料卻因此鬧出人命。

▲檢警兵分多路，成功逮捕杜承哲等7人。（圖／記者陳以昇翻攝，下同。）

台版柬埔寨案件發生於2022年11月初，有61名受害人在桃園、新北市等地遭到囚禁，其中3人不幸死亡。警方一舉破獲該集團據點，陸續救出58人，並先後逮捕代號「S姐」傅姓女子及「茶董」陳姓男子等29名犯嫌，深入調查發現仍有集團首腦、集團重要幹部等多人在逃。

檢警經過數個月追查成功掌握集團成員行蹤，並在今年4月11日由新北市刑大會同其他單位，兵分多路，在雙北市及台中等地，逮捕首腦「藍道」杜承哲、副手「泰勒」薛隆廷、帳房「西利亞」洪俊杰、林晏齊、張玄融、薛讚襯及杜妻何旬，共7人歸案。

▼▲霹靂小組破門逮人。

據了解，杜承哲剛成年不久便加入詐騙集團，起初只是一名基層小弟，負責收簿、驗車等工作，後來慢慢熟悉流程，開始接掌管理事務，最後乾脆自立門戶、吸收小弟，並透過施暴囚禁等方式控制人頭帳戶當事人，沒想到卻因此鬧出人命。

另外，透過司法院判決書系統查詢，杜承哲涉及多起詐欺案件，其中一起案件中，他與集團成員自稱是證券分析師，誘騙受害者投資，成功詐得80萬元，並於2021年被台北地院判處2年有期徒刑，緩刑3年確定。

如今杜承哲又因涉詐被捕，甚至造成3名受害人死亡，士林地檢署11日複訊後，認為杜承哲、薛隆廷、洪俊杰涉加重詐欺、洗錢、加重強盜、私行拘禁、非法使人施用第三級毒品、私行拘禁致死等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證、勾串及反覆實施之虞，依法向士林地院聲請羈押禁見，並諭知薛讚襯、張玄融、杜妻何旬10萬元交保並限制出海；「泰勒」薛隆廷、林晏齊則涉犯組織犯罪條例、加重詐欺、洗錢等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串及反覆實施之虞，聲押禁見。

士林地院12日晚間表示，針對杜姓、薛姓、洪姓、林姓犯嫌所涉求職詐欺虐囚之聲請羈押案，因須另聯繫義務辯護人，且本案卷證繁雜，承辦法官、辯護人均須時間閱卷，故本件羈押聲請案，預計將於13日下午，召開訊問庭。