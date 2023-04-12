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詐欺斜槓販毒！吸嗨男遭逮高喊「牡羊座29歲」　雲林警破毒品倉庫

記者蔡佩旻、黃資真／雲林報導

雲林虎尾分局日前偵破一起詐欺販毒案，集團成員收購人頭帳戶後，由車手提領詐騙所得，總金額高達276萬，同時販售毒品，並在3波搜索行動中，一共逮捕12名犯嫌，其中1人被逮時疑似吸食過量毒品，頻頻大喊「我是牡羊座、29歲」。另外，檢方聲押12名犯嫌中，11人獲准羈押。

▲▼ 雲林虎尾分局日前偵破一起詐欺販毒案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲犯嫌遭逮時頻喊「29歲牡羊座」徵友，疑似已吸食過量毒品。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

虎尾分局說明，去年12月16日接獲線報詐欺車手集團將在本縣虎尾鎮、土庫鎮等一帶，以人頭帳戶之卡片提領贓款，旋即報請雲林地檢署檢察官葉喬鈞指揮並成立專案小組偵辦。

▲▼ 雲林虎尾分局日前偵破一起詐欺販毒案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

同月17日，當成員前往郵局提領贓款時，躲匿的警力立刻進行逮捕，拘捕張姓(90年次)犯嫌等3人，並查獲提領贓款新臺幣10萬餘元及K他命、毒品咖啡包等毒品；並在同月19日、20日擴大偵辦，拘捕該集團毛姓(88年次)等3車手，6嫌均聲押獲准。

經專案小組追查該集團成員收購人頭帳，再交由車手提領詐騙所得，被害人數高達54人且遍布全國，詐騙總金額高達新臺幣276萬元。

▲▼ 雲林虎尾分局日前偵破一起詐欺販毒案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

為追查被害贓款流向，專案小組經深入調查後，於同月27日前往詐欺水房發動第2波搜索行動，當場拘捕陳姓(82年次)、楊姓(82年次)犯嫌等人，除起獲存摺、提款卡等詐欺相關不法證物，並起獲毒品大麻煙草真空包、大麻巧克力、毒品咖啡包40包(毛重118.8公克)、毒品梅片2包(毛重201.8公克)、新興毒品藥丸(毛重62.8公克)、封口機、真空包裝機、分裝袋及電子磅秤等證物，陳嫌被逮時疑似施用毒品過量，不斷大喊「我是牡羊座、29歲」等怪異言詞，而陳嫌涉嫌重大亦經聲押獲准。

專案小組於今年4月7日再度發動第3波行動，拘捕該販毒集團核心幹部張姓(85年次)等4嫌，與劉姓(74年次)、溫姓(83年次)2名購毒者，當場再起獲大麻4包(毛重89.94公克)、大麻巧克力7包(毛重88.6公克)、大麻煙油9支(毛重168.22公克)、大麻油膏2罐(毛重313.58公克)、大麻煙油12盒(毛重550.67公克)、大麻加熱菸5支(毛重159.53公克)、大麻吸食器1組、大麻研磨器1臺、K他命2包(毛重10.38公克)、毒品咖啡包58包(毛重203公克)、神仙水(毛重304.55公克)、搖頭丸7包(毛重63.09公克)、彩虹菸4包(毛重108.39公克)、LSD毒郵票(毛重4.63公克)、新興毒品藥丸(毛重16.65公克)，電子磅秤及夾鏈袋等證物，經裁定張姓(85年次)等4嫌均聲押獲准。

▲▼ 雲林虎尾分局日前偵破一起詐欺販毒案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼ 雲林虎尾分局日前偵破一起詐欺販毒案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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