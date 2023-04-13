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真的不回來！靜宜女大生為愛赴緬「自認去工作」　與媽通話拒回台

▲▼靜宜女大生滯留緬甸一案，警方對於網路諸多傳言不予回應，一切等林女回台才能了解。（圖／ETtoday資料照，翻自PTT）

▲靜宜大學林姓女大生獨自赴緬北詐騙園區追愛，表示堅決不願回台。（圖／資料照，翻自PTT）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

靜宜大學林姓女大生3月29日失聯，警方抽絲剝繭追查，赫然發現林女已經出境前往緬甸，原本一度以為是被人蛇集團拐騙，但種種跡象卻顯示林女應是為愛赴緬，自願前往當地找男友。國際反詐騙組織循線聯繫上林女，這次救援行動可謂傾盡全力，一切都安排就緒，只要林女點頭踏出園區，即可安全搭機返台，不料林女卻不願離開，直言「男友不走我不走」，還向家屬通電話，表達「堅決不願回台」。

林姓女大生上個月搭機離開台灣，在曼谷下飛機後進入緬甸仰光，原先一度以為是被詐騙集團拐走，後來才發現是自己自願前往，甚至還先借了6萬元才出國，引起各界譁然，最後動向確定是跑去詐騙園區找男友。

「全球反詐騙組織」成員Sammy也說，雖然林女是被騙去的，但「她樂意」，組織花了20分鐘找到人，確定位在緬北，但林女回應「男友不走她不走」，就算園區放人也不肯上車，甚至還得罪了一卡車「以後歷史課本中的人物」。

林女荒謬行徑讓救援組織傷透腦筋，直言「只願保她到潑水節」，若屆時林女仍不肯離開，救援組織也不會再救第二次。據了解，林女已和媽媽通過電話，自認是前往緬北「工作」，仍不覺得自己受騙，還表達要留在當地，「堅決不回台灣」。Sammy無奈透露，林女的男友也曾是受害者，如今卻成為集團幫兇，而林女怕害到男友也不肯離開，如今這次救援影響與當地勢力的關係，如果以後還想救人，恐怕不太可能。

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