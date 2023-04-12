斗六警擴大辦理治安座談會　百人參與警民合作共同守護社區

▲斗六警分局舉辦社區治安座談會，邀請轄區民意代表、里鄰長、各級學校、金融機構、超商代表及轄區民眾逾500人參加。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六警分局於斗六市公所斗六廳舉辦社區治安座談會，邀請轄區民意代表、里鄰長、各級學校、金融機構、超商代表及轄區民眾逾500人參加，會議由分局長黃念生主持，警察局林故廷局長率警局團隊及本分局各組、隊、中心主管皆列席，並邀請雲林縣縣長張麗善蒞臨共襄盛舉。

活動由雲林縣警察局全國首創「打詐啦啦隊」熱鬧開場，縣長張麗善更在會前辦理授旗儀式，以宣示打擊詐騙決心。縣長張麗善指出，斗六警分局今年度1至3月份期間與轄內金融機構已共同攔阻14件民眾遭詐欲匯款案件，成功攔阻金額總計621萬8020元。

▲斗六警分局舉辦社區治安座談會，活動由雲林縣警察局全國首創「打詐啦啦隊」熱鬧開場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

冀由斗六警分局與斗六市、林內鄉及莿桐鄉等地方各單位聯手提升宣導能量，並擴大「打詐雲林隊」成員，以強化縣民識詐能力，減少被害；縣長張麗善除肯定及感謝警察同仁長期的付出與辛勞外，並期許警察同仁對維護治安、交通安全及為民服務等3項工作要全力以赴，並再次宣導今年縣府啟動的「雲林縣獨居長者及弱勢家戶防寒、防餓雙B計畫」，期許在座的每位鄉親都能化身守護本縣獨居長者弱勢家戶的土地公，讓雲林縣更盡善盡美。

警察局刑警大隊偵查佐林宜瑩於活動中化身阻詐小天使進行預防詐騙犯罪宣導，針對目前5大詐騙手法，包括假網路拍賣（購物）、假投資、解除分期付款詐騙（ATM）、假愛情交友、假冒親友詐騙等說明各式詐騙手法的破解之道，避免民眾受騙上當。

▲斗六警分局舉辦社區治安座談會，會議由分局長黃念生主持，警察局林故廷局長率警局團隊及本分局各組、隊、中心主管皆列席。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局第五組組長何圳生針對轄區發生交通事故10大路段、肇事原因分析向民眾說明，並宣導有關「酒駕毒駕」相關法規，最後針對各項宣導內容進行有獎徵答及贈送精美小禮物，參加座談會民眾每人另可獲得分局自製的可愛防詐宣導貼紙，整場會議互動百分百。

斗六警分局長黃念生表示，此次治安座談會擴大邀請層面，除聆聽轄內各與會代表及各界的意見與反應外，就是希望來參加的每一個民眾都能成為預防犯罪的種子散播到各處，並擔任「路老師」的角色，向縣民宣導交通安全觀念，未來民眾對治安或交通方面若有任何建議或疑慮，都可透過轄區里長或派出所向分局反應，共同為改善轄區的治安與交通盡一份心力。

▲斗六警分局舉辦社區治安座談會，邀請轄區民意代表、里鄰長、各級學校、金融機構、超商代表及轄區民眾逾500人參加。（圖／記者蔡佩旻翻攝）