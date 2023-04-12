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千萬賓士遭潑紅漆…雲林4煞斷無辜男肌腱！揭新科鄉代恐嚇內幕

▲▼ 雲林麥寮鄉新科鄉代陳宏吉未宣誓，喪失當選資格。（圖／翻攝自陳宏吉臉書）

▲雲林麥寮鄉新科鄉代陳宏吉爆出主導暴力犯罪集團，恐嚇其他候選人遭起訴。（圖／翻攝自陳宏吉臉書）

記者蔡佩旻、黃資真／雲林報導

雲林去年發生惡煞砍殺無辜男事件，檢警擴大偵查，發現竟是麥寮鄉新科鄉民代表陳宏吉為首組成的暴力犯罪集團所為，甚至意外爆出陳以買票、恐嚇等方式，逼迫其餘候選人支持他，雲林地檢署去年12月逮捕陳宏吉等10多人到案，其中4人聲押獲准。日前雲檢偵結，依違反選罷法、組織犯罪防制條例等罪，起訴陳宏吉等11人。

去年九合一大選前一天11月25日凌晨，陳宏吉胞弟陳孟賢與友人聚餐喝酒時，停在外面的千萬賓士「邁巴赫」遭不明人士潑紅漆，一行人見狀氣得拿刀亂砍路過的無辜民眾，砍到四肢肌腱全斷命危。經深入調查後發現，砍人的4嫌隸屬同一個暴力犯罪集團，幕後老大竟是新科鄉代陳宏吉。

▲蒙姓男子發現愛車遭人潑紅漆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲陳宏吉胞弟陳孟賢等4名犯嫌愛車遭潑漆，將無辜男子砍到命危。（圖／資料照）

雲林地檢署表示，雲林縣麥寮鄉第22屆鄉民代表候選人陳宏吉為工程公司負責人，資金雄厚，因有意角逐鄉民代表會主席之位，自2021年開始布局。競選期間，陳宏吉與胞弟陳孟賢以競選團隊成員名義，用月薪、包吃包住方式，招募外地多名暴力前科犯，籌組暴力組織。

陳宏吉為了剷除競爭者，先分別為現金、禮品進行買票，不從者則派人在服務處盯哨、脅迫、霸佔服務處座位，或是在民眾公祭、廟會活動、投開票所等公開場合加以恐嚇。

▲檢警調昨日偵破雲林陳姓男子為首組成暴力犯罪集團涉嫌恐嚇鄉民代表及殯葬業者案，且該陳男身份即下屆麥寮鄉代表當選人陳宏吉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲爆發惡煞砍人案後，檢警調查發現4人皆為陳宏吉所創的暴力犯罪集團成員。（圖／資料照）

除了先前砍人案遭收押的陳孟賢等4嫌，調查小組在去年12月底對陳宏吉與其餘成員發動搜索拘提共15人到案，其中陳宏吉羈押獲准，其他人分別以5萬至50萬元等具保候傳。

日前雲檢偵查終結，認定陳宏吉、陳孟賢兄弟等11人涉犯選罷法賄賂罪、以脅迫或其他非法方法妨害他人競選罪嫌、組織犯罪防制條例、刑法剝奪他人行動自由、恐嚇、第毀損等罪嫌提起公訴。

雲檢表示，本案犯罪首謀陳宏吉、陳孟賢挾其雄厚資力，招募血氣方剛、無正職工作或外地不明究裡之年輕人，名為擔任競選服務處工作人員，實際上利用其等進行犯罪行為，為求當選，竟完全漠視和平競爭、公正選風對地方民主之重要性，甚至破壞社會治安、擾亂地方安寧，本案將建請法院從重量刑，嚴懲不法，以維護民主法治及社會秩序。

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