千萬賓士遭潑紅漆…雲林4煞斷無辜男肌腱！揭新科鄉代恐嚇內幕

▲雲林麥寮鄉新科鄉代陳宏吉爆出主導暴力犯罪集團，恐嚇其他候選人遭起訴。（圖／翻攝自陳宏吉臉書）



記者蔡佩旻、黃資真／雲林報導

雲林去年發生惡煞砍殺無辜男事件，檢警擴大偵查，發現竟是麥寮鄉新科鄉民代表陳宏吉為首組成的暴力犯罪集團所為，甚至意外爆出陳以買票、恐嚇等方式，逼迫其餘候選人支持他，雲林地檢署去年12月逮捕陳宏吉等10多人到案，其中4人聲押獲准。日前雲檢偵結，依違反選罷法、組織犯罪防制條例等罪，起訴陳宏吉等11人。

去年九合一大選前一天11月25日凌晨，陳宏吉胞弟陳孟賢與友人聚餐喝酒時，停在外面的千萬賓士「邁巴赫」遭不明人士潑紅漆，一行人見狀氣得拿刀亂砍路過的無辜民眾，砍到四肢肌腱全斷命危。經深入調查後發現，砍人的4嫌隸屬同一個暴力犯罪集團，幕後老大竟是新科鄉代陳宏吉。

▲陳宏吉胞弟陳孟賢等4名犯嫌愛車遭潑漆，將無辜男子砍到命危。（圖／資料照）



雲林地檢署表示，雲林縣麥寮鄉第22屆鄉民代表候選人陳宏吉為工程公司負責人，資金雄厚，因有意角逐鄉民代表會主席之位，自2021年開始布局。競選期間，陳宏吉與胞弟陳孟賢以競選團隊成員名義，用月薪、包吃包住方式，招募外地多名暴力前科犯，籌組暴力組織。

陳宏吉為了剷除競爭者，先分別為現金、禮品進行買票，不從者則派人在服務處盯哨、脅迫、霸佔服務處座位，或是在民眾公祭、廟會活動、投開票所等公開場合加以恐嚇。

▲爆發惡煞砍人案後，檢警調查發現4人皆為陳宏吉所創的暴力犯罪集團成員。（圖／資料照）



除了先前砍人案遭收押的陳孟賢等4嫌，調查小組在去年12月底對陳宏吉與其餘成員發動搜索拘提共15人到案，其中陳宏吉羈押獲准，其他人分別以5萬至50萬元等具保候傳。

日前雲檢偵查終結，認定陳宏吉、陳孟賢兄弟等11人涉犯選罷法賄賂罪、以脅迫或其他非法方法妨害他人競選罪嫌、組織犯罪防制條例、刑法剝奪他人行動自由、恐嚇、第毀損等罪嫌提起公訴。

雲檢表示，本案犯罪首謀陳宏吉、陳孟賢挾其雄厚資力，招募血氣方剛、無正職工作或外地不明究裡之年輕人，名為擔任競選服務處工作人員，實際上利用其等進行犯罪行為，為求當選，竟完全漠視和平競爭、公正選風對地方民主之重要性，甚至破壞社會治安、擾亂地方安寧，本案將建請法院從重量刑，嚴懲不法，以維護民主法治及社會秩序。