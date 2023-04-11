雲林民宅藏隔間！求職者存摺被扣慘淪豬仔　無良詐團下場曝

▲犯罪集團將民宅改造數個隔間，監禁弱勢被害人控制自由，逼迫協助進行詐欺等犯罪行為。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）



記者蔡佩旻、蔡怡萍／雲林報導

雲林地檢署檢察官日前偵辦以改造隔間，監禁遊民、原住民等弱勢被害人進行詐欺之組織犯罪集團，經過檢警不懈追訴，將24歲黃姓被告聲請羈押禁見獲准後提起公訴，又循線監聽後67歲林嫌、43歲林嫌、33歲范嫌（羈押禁見獲准）後提起公訴，最終查緝到指揮命令的幹部32歲宋嫌聲請羈押禁見獲准後，依組織犯罪防制條例、共同詐欺取財、剝奪他人行動自由等罪嫌，於今（11）日提起公訴。

雲林地檢署檢察官林柏宇接獲情資，有民眾報案遭監禁在北港鎮轄區內民宅，發現現場遭改造成多間隔間且安置反鎖，先營救出被害人後續行指揮追查，發覺宋嫌選在各地火車站尋找經濟弱勢民眾、遊民或原住民，假借提供工作、誘騙載送至隔間民宅，交由黃嫌監禁控制被害人，並由其他同夥負責送餐、管理及協助傳達宋嫌之指示，取得被害人帳戶存摺及提款卡，並威逼利誘被害人，意圖使被害人協助遂行後續詐欺行為。

幸地檢署及轄內警察機關及時破獲，救出被害人，否則恐有諸多被害人帳戶流竄市面，更可能衍伸被害人遭控制人身自由後，只能無奈協助組織犯罪之情事，經檢察官指揮偵辦後，先於去年4月12日將當場看管之黃嫌聲請羈押禁見獲准，循線監聽後於同年8月24日查獲另外3名同夥，將中層指揮幹部范嫌聲請羈押禁見獲准，俟證據齊備，終於今年2月16日拘提最高層指揮命令幹部宋嫌到案，聲請羈押禁見獲准，並於今（11）日提起公訴，本案已陸續起訴5人，將本案詐欺組織犯罪集團重要成員均繩之以法。