投資土地賺大錢...妻勸不聽　警1動作「女騙徒急落跑」保200萬積蓄

▲巫姓男子與妻子前往銀行提領200萬元準備投資土地膁大錢。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市69歲巫姓男子聽女業務的話術，打算投資土地賺大錢，12日下午前往銀行提款200萬元，行員關懷提問時察覺有異，巫男妻子也趁機哀請行員報警協助，經過員警及行員不斷的勸說，巫男仍置之不理，但當員警陪同前往女業務等候地點時，女業務早已聞風逃逸，巫男才恍然大悟自己陷入詐騙陷阱。

▲行員和警方勸說此為詐騙集團假投資真詐騙的伎倆。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮警分局宋屋派出所所長鄭榮捷表示，家住中壢區的巫姓男子日前結識一名自稱是土地開發商的女業務，佯稱可以透過投資土地賺取高額獲利，他信以為自己找到發財的方法，準備將自己積蓄投入致富。

昨日巫姓夫妻拿著存摺及印鑑，跑到銀行準備提領帳戶內200萬元，並交付給在附近等候的女業務，但在填寫提款單時，巫男面對行員的關心提問完全置之不理，妻子則趁他不注意時，拜託行員協助報警，行員見狀除了技巧性拖延時間外，也趕緊通知警方到場協助。

起初巫男仍執意投資發財，但在行員及員警的勸說之下，員警除了向老翁解釋詐騙集團利用「假投資」詐騙案例外，並陪同老翁前往女業務等候地點準備對質，但女業務聽聞警方到場，早已逃之夭夭，此時巫男才驚覺遭到詐騙，老翁除了感謝妻子機警外，也不斷的感謝行員及警方熱心的協助才保住200萬元積蓄。