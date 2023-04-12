全文／賴清德拋3大民主行動　「捍衛中華民國台灣才是正確道路」

記者呂晏慈／台北報導

身兼民進黨主席的副總統賴清德12日正式被提名為總統參選人，取得總統選戰門票。賴清德發表「Team Taiwan挺台灣」談話，宣示2024大選總目標將是總統高票當選、國會單獨過半，同時提出「民主團結」、「民主治理」，以及「民主和平」3大民主行動綱領，喊話中國「和平無價，戰爭沒有贏家」，並引述《孫子兵法》「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」等語強調備戰，「實力才能帶來和平」。

▲賴清德今天正式被提名為民進黨總統候選人。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

值得注意的是，賴清德全長約20分鐘的談話內容中，共提及「台灣」30次，「中華民國」3次。他強調，中華民國台灣的前途必須由2300萬人民決定，「唯有持續壯大中華民國台灣，捍衛自由民主現狀，才是正確的道路」。

賴清德今天發表「Team Taiwan挺台灣」談話全文如下：

全國父老鄉親，各位黨內先進、在場各位媒體朋友，大家午安：

今天我很榮幸，能夠獲得民進黨提名，參選2024總統大選，肩負起守護台灣的使命！感謝中執會以及全體黨員同志的信賴與支持！

就在上個星期，蔡總統出訪的同時，馬前總統也有一趟中國行，呈現對台灣不同的意義和價值，馬前總統是走回過去一個中國原則框架，蔡總統則是在民主的道路上走向國際迎向未來，這正是2024年之後的國家未來兩個截然不同的選項，

因此明年的大選，將決定台灣未來的方向，事關民主體制的延續，後代子孫的幸福，以及印太的和平與穩定，因此，我在此承諾：

我將帶領全體立委候選人，結合社會進步力量，竭盡所能爭取全民的支持，完成2024大選的總目標，包括：

第一、總統高票當選！

第二、國會單獨過半！

並且以此穩定的民主力量，實踐「民主團結」、「民主治理」，以及「民主和平」三大民主行動，來推動國家希望工程，達到「民主」、「繁榮」、「和平」的目標！

首先，第一大行動「民主團結」，是要打造民主共同體，團結國家。

台灣有土地、有人民，並且定期改選各級政府，行使公權力，服務人民，事實上已經是一個主權獨立的國家，不必另外宣佈獨立；中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣自然也不是所謂「中國神聖不可分割的一部分」；我們國家的主權不容侵犯，中華民國台灣的前途必須由兩千三百萬人民決定！

而根據歷次民意調查，絕大多數的民眾反對統一，也不接受「一個中國原則」、「九二共識、一國兩制」！因此根據「事實」和「主流民意」，台灣社會並沒有統獨問題。

民主才是台灣人民最大的共識，唯有持續壯大中華民國台灣，捍衛自由民主現狀，才是正確的道路！未來，我將凝聚人民的力量，建立民主共同體，團結國家，從容因應威權主義的威脅，以及來處理自國內外的各項挑戰！

顯而易見，2024年大選，並非所謂「戰爭與和平」，而是「民主與專制」的選擇！敬請台灣人民，再一次運用手中神聖的選票，堅定地選擇民主、鞏固民主，團結國家，拒絕走回極權的舊路。

其次，第二大行動「民主治理」，是要建立開放政府，打造韌性、繁榮的台灣。

我始終相信，民主就是「人民作主」，政府不只要充分保障人民的權利，更要積極提升人民對國家發展的參與率，一起開創一個更進步、更美好的國家。

我將落實民主治理，秉持「人民作主」、「公開透明」的精神，建立開放政府，來提升公民參與公共審議，讓不同領域的利害關係社群，有機會共同解決複雜的議題，透過由下而上的民主實踐，發展出屬於台灣的民主韌性！

我也會強化台灣的經濟韌性，以因應氣候變遷、地緣政治變化及後疫情時代的種種挑戰，台灣必須持續改善投資環境、加入區域經濟、進入全球供應鏈，讓企業得以立足台灣、佈局全球、行銷全世界。台灣必須發展及應用AIoT等各項新興科技，並且推廣AI產業化，讓科技產業持續壯大，也要推廣産業AI化，協助中小企業數位轉型和淨零轉型，落實ESG永續經營，來提升國際競爭力，使中小企業穩定成長，勞工的生活有保障，促進社會的繁榮進步。

同時，我們要促進區域均衡發展；透過深化中央和地方的合作，建立區域聯合治理平台，務實解決在地問題，來打造更優質的生活環境，並且導入地方創生，鼓勵青年創業、支持在地產業，發展社會企業，創造更多的就業機會，讓處處皆能安居，人人皆可樂業。

最後，第三大行動「民主和平」，是要展現民主活力，攜手理念相近國家，和平保護台灣。

我要強調，和平無價，戰爭沒有贏家！中國應該深刻體認，一旦對台發動戰爭，固然台灣將直接受害，也將造成中國難以承受的全球性災難。有道是：勿恃敵之不來，恃吾有以待之！在中國沒有放棄武力犯台之前，我們必須持續增強全民國防力量，做好「抵抗中國入侵」、「保護台灣」的準備；德不孤必有鄰，全球民主陣營已經注意到中國的威脅，也關注印太和平穩定的重要性，台灣應該結合理念相近的民主盟友，一起努力對中國產生有效的威懾，正所謂「備戰才能避戰；能戰才能止戰」！有「實力才能帶來和平」！

民進黨過去為民主打拚，未來將為和平奮鬥！面對中國的文攻武嚇，我們不會改變和平的立場！也不放棄任何和平的機會，我們將秉持「對等」、「尊嚴」的原則，展現自信，進行兩岸對話和交流，來增進彼此的了解、理解、諒解、和解，共同為兩岸人民的福祉努力，也一起面對天災地變、新興傳染病等種種挑戰，達到「和平共榮」的目標。

此外，放眼全球，印太區域的人口，已經超過四十億，GDP占世界六成，是世界經濟發展最快速，也是國際地緣戰略最具競爭性的區域。

台灣位處印太第一島鏈的關鍵位置，台灣對印太的和平穩定及世界的永續發展，都至關重要。

台灣要積極扮演印太發展的關鍵角色，展現民主活力，深化民主夥伴關係，除了區域安全合作外，更要透過民主自由價值、公衛醫療經驗，半導體產業鏈，或是宗教自由、體育交流、青年服務、學術研究等各領域的成就，攜手理念相同國家，形成和平共同體，既維護印太及世界的和平，也促成「和平保護台灣」！

各位父老鄉親，在蔡英文總統的領導下，世界已經看見台灣、肯定台灣，未來，我將在相同的民主道路上，持續壯大民主台灣，讓世界需要台灣，也讓世界擁抱台灣。

台灣是民主世界的MVP！

我們一起加油！

謝謝大家。

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