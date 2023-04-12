賴清德獲民進黨提名參選2024　蔡英文喊話：Team Taiwan團結挺台灣！

▲民進黨賴清德總統候選人提名記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨中執會12日正式提名身兼黨主席的副總統賴清德參選第十六任總統。總統蔡英文也在賴的臉書文下留言，強調堅守台灣的自由、民主，展現台灣走向世界的決心，是一致的目標，也是台灣人民的共同的期待，「我們都是Team Taiwan，團結一致，挺台灣！」

賴清德12日獲得民進黨提名後，在臉書表示，今天很榮幸能獲得民進黨提名，參選2024總統大選，肩負起守護台灣的使命，感謝中執會以及全體黨員同志的信賴與支持。

賴清德提到，就在上個星期，蔡英文總統出訪的同時，馬英九前總統也有一趟中國行，呈現出對台灣不同的意義和價值，「馬前總統是走回一中原則的框架，蔡英文總統則是在民主的道路上迎向未來、邁向國際，而這也將會是在2024年後國家所將面對的兩種截然不同的選擇」。

賴清德強調，因此2024年的大選，將決定台灣的方向，事關後代子孫的幸福，以及印太和平穩定。他也鄭重承諾，將率領民進黨所有立委候選人，連結社會進步的力量，竭盡所能爭取社會最大的支持，以完成 2024 年選舉總目標：第一，總統高票當選；第二，國會單獨過半。

賴清德說，會以此穩定的民主力量，實現「民主團結」、「民主治理」、「民主和平」三大民主行動，推動國家的希望工程，達到「民主」、「繁榮」、「和平」的目標。

而除了對內喊話團結民主、喊話對岸和平無價外，賴清德也把格局拉高到世界強調台灣位處印太戰略的第一島鏈，台灣對印太的和平穩定及世界的永續發展，至關重要。

賴清德說，台灣一定要發揮關鍵的力量，透過民主活力，深化民主夥伴關係，除了加強區域安全合作之外，也應該要透過民主自由價值、公衛醫療經驗，半導體產業鏈，或是宗教自由、體育交流、青年服務、以及學術研究等等的成就，來攜手理念相同的國家，成立民主和平共同體，維護台海、印太以及世界的和平。

「各位父老鄉親，在蔡英文總統的領導之下，世界已經看見台灣、已經肯定台灣。」賴清德表示，在未來，他將在相同的民主道路上，持續壯大民主台灣，讓世界看見台灣的價值，擁抱台灣，「台灣一定是民主世界的 MVP ！我們大家一起加油！」