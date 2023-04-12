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社會 社會焦點 保障人權

台中烏龍槍擊案！越南移工被4同鄉追　BB彈、空氣槍都自己帶的

記者許權毅／台中報導

台中市太平區今日17時許傳出一起烏龍槍擊案，一名38歲越南籍移工在永豐路與4名同鄉疑似發生糾紛，在大街上追逐，移工一路狂奔躲進資源回收廠，過程中掉落自行攜帶的玩具BB彈，左腳還被廠區的鐵片所割傷。警方澄清，此案並非槍擊案，也並無刀械、鬥毆情事，詳細原因仍待釐清。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台中一名38歲越南移工被4名同鄉當街追逐，一度被誤傳為槍擊案，警方更正為徒手追逐，所謂槍枝為移工自行攜帶的玩具槍。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲4名黑衣移工在後方緊追，還有人持疑似甩棍的不明物 。（圖／民眾提供）

台中市議員江和樹今日下午在媒體群組貼出「子彈照」，指出在太平區發生槍響。不過經警方追查，現場並非外傳搶劫案、槍擊案，而是5名外籍移工因不明原因發生追逐，38歲越南籍移工一路狂奔，後方4名同鄉持不明物緊追，雙方人馬一路跑進附近巷子，進入資源回收廠區，過程中掉落空氣槍、5枚玩具子彈，並無殺傷力。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲警方指出，越南籍移工身上自行攜帶空氣槍、玩具BB彈，奔跑過程中掉落。（示意圖／記者許權毅翻攝）

太平分局初步調查，越南籍移工身上有疑似刀傷，但經調閱監視器，發現雙方並無鬥毆，也無人持刀，是移工躲進廠區時自行被鐵片所割傷，追人的4名移工見傷者受傷，立刻駕駛黑色轎車鳥獸散，警方正積極追查中。

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