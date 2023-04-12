快訊／賴清德定調2024：民主vs專制　「台灣並沒有統獨的問題」

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中執會12日正式提名身兼黨主席的副總統賴清德參選第十六任總統。賴清德會後發表談話表示，2024年不是「戰爭與和平」的選擇，而是「民主與專制」的抉擇；對於兩岸議題，他直言，台灣已經是一個主權獨立的國家，不必另行宣布獨立，台灣並沒有統獨的問題，民主才是重點。

▲賴清德出席民進黨總統候選人提名記者會。（圖／記者林敬旻攝）

民進黨中執會今天下午正式提名賴清德參選總統，會後舉辦「民主進步黨總統候選人提名記者會」。

賴清德發表談話說，2024年的大選，事關民主體制的延續、後代子孫的幸福，以及印太和平穩定。他首度拋出主張，預告將進行民主團結、民主治理、民主和平3大民主行動，推動國家的希望工程，達到民主、和平、繁榮的目標。

對於這3大民主行動，賴清德細數，第一項行動就是要打造民主共同體，打造團結國家，台灣有土地、有人民，定期改選各級政府，執行公權力服務人民，事實上台灣已經是一個主權獨立的國家，不必另行宣布獨立，「中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣自然而然也不是所謂中國神聖不可分割的一部分」，國家的主權不容侵犯，中華民國台灣的前途，只有2300萬人可以決定。

賴清德說，根據歷次民調，絕大多數台灣民眾反對統一，也不接受一個中國原則、九二共識一國兩制，換句話說，根據事實為主的民意，台灣並沒有統獨的問題，民主才是台灣人民最大的重點，唯有持續壯大中華民國台灣，守護民主自由現狀，才是正確的道路，因此未來他將凝聚人民的力量，打造民主共同體，團結國家，從容因應極權威脅，並處理國內外的各項挑戰。

賴清德表示，「2024年顯而易見的，也不是戰爭與和平的選擇，而是民主與專制的抉擇」，敬請全國父老鄉親，再次用手中神聖的選票，選擇民主、鞏固民主、團結台灣，拒絕走回專制的老路。

對於第二項行動，賴清德說，就是要建立開放政府，打造韌性、繁榮的台灣，民主就是人民作主，政府不僅僅有責任要保護人民，也要提升人民就國家發展的參與力，大家一起開創更美好的國家，他將堅定地落實民主治理，並且秉持公開透明、人民作主的精神，建立開放政府，提升人民參與公共審議，讓利害關係不同者，可以共同面對複雜的議題，也透過由下而上的民主程序，來打造台灣的民主韌性。

賴清德補充，他也將強化台灣的經濟韌性，以因應氣候變遷、地緣政治變化，以及疫後經濟復甦的挑戰，一定要持續改善台灣的投資環境，增強加入區域經濟，並且簽訂貿易或投資保障協定，進入全球的工業鏈，讓台灣的企業能夠立足台灣、佈局全球、行銷全世界，也應該好好發展應用AIoT等新興科技、人工智慧產業化，讓台灣的科技產業持續壯大，也應該要推廣產業人工智慧化，協助中小企業數位轉型、淨零轉型，提升ESG永續治理，讓中小企業也能夠穩定成長，勞工生活得到保障，帶動台灣的繁榮跟進步。

賴清德說，未來他也會強化區域均衡發展，除了深化中央與地方的合作關係以外，也會建立區域聯合治理平台，務實解決地方的問題，打造更優質的生活環境，同時透過導入地方創生，鼓勵青年創業、支持在地產業、發展社會企業，創造更多的就業機會，讓台灣處處都可以安居，人人都可以樂業。

對於第三項行動，賴清德說，就是要展現台灣的民主活力，與理念相同國家，共同保護台灣，他要強調，「和平無價，戰爭沒有贏家，中國必須深刻體認到，如果對台灣發動戰爭，台灣固然最直接受創，但所掀起的全球災難，中國也難以承受，不得不慎」。

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