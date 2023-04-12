快訊／民進黨正式提名賴清德選總統　14立委初選區激戰

▲民進黨主席賴清德正式取得2024總統選舉入場券。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中執會12日正式提名身兼黨主席的副總統賴清德代表民進黨參選第十六任總統，選戰模式正式啟動。民進黨透過新聞稿表示，今日中執會通過2024年第16任總統提名候選人案，此外，亦通過本次立委提名初選，有39個同額競選選區停辦民意調查作業，2人以上登記參選之14個選區須辦理民意調查作業。

民進黨稍早發布新聞稿說明，中執會推選代理主席、民進黨團總召柯建銘主持，會中通過2024年第16任總統提名候選人案，正式公告由賴清德代表民主進步黨參選2024年第16任總統。

民進黨說明，本次2024年第11屆區域立法委員提名初選76位登記參選人，經業務單位審查，除「公職候選人提名條例」第六條規定之消極資格將轉請中選會協助查證外，其餘參選資格均符合規定。

為能及時因應選務工作進行，民進黨表示，中執會通過授權中常會辦理後續之選務事項，包括因候選人消極資格不符，授權中常會撤銷其登記參選資格，及依「公職候選人提名條例施行細則」第十一條第三項規定：「經登記後受停權處分，其期限超過公職人員選舉受理登記截止日者，取消其候選人資格」，如以上情事於該選區初選民意調查作業執行前發生，授權中常會取消其候選人資格，撤銷或取消資格後形成同額競選之選區停辦民意調查作業事項，中執會也一併授權中常會行使同意權。

有關第11屆區域立法委員黨內初選作業，民進黨發言人張志豪轉述，中執會會中通過同意39個同額登記競選選區停辦民意調查作業，並同意屏東縣第一選區黃信茗、嘉義縣第一選區黃榮利、高雄市第三選區劉世芳退選，退選後嘉義縣第一選區形成同額競選，一併同意停辦民意調查作業。

另，張志豪補充，針對高雄市第三選區劉世芳退選後，該選區形成無人登記，後續提名作業，是否重新辦理初選登記作業或採徵召方式，交由2024大選提名策略小組進行研議後，再送中執會決議。因此，本次立委提名初選，計有39個同額競選選區停辦民意調查作業，2人以上登記參選之14個選區須辦理民意調查作業。