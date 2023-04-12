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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安首次赴議會施政報告　民進黨擬發動權宜問題杯葛

▲▼台北市長蔣萬安出席宏利發建設有限公司捐贈本府1輛小型復康巴士典禮。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市議會12日開議，明13日則是市長蔣萬安上任後首次到市議會進行施政報告並備詢。面對蔣萬安明天將要首次登上備詢台，外傳在野黨的民進黨將會針對蔣萬安的首次施政報告，提出權宜問題，透過輪番發言的方式背葛蔣的報告。

民進黨黨團總召議員簡舒培今表示，蔣萬安市長上任以來，不僅市政吊車尾，還無心市政，甚至有點市政自high，然後也很不願意跟議員溝通，甚至連很多里長想跟市長見面，都無法找到市長溝通，而這些種種問題，會在明天議事廳上來跟市長反應大家的意見。

然而媒體追問，是否會有杯葛動作？簡舒培說，「我們一定會做個盡忠職守的在野黨的角色」。

另外，關於開議首日蔣萬安拜會民眾黨團、國民黨團，但獨漏民進黨團，蔣稱是被「婉謝」，但簡舒培說，北市府之前有邀約吃飯，民進黨團經討論後訂於12日晚間7點一起用餐，但今早約10時30分市府人員說市長中午要來拜會，但並未經黨團同意，所以無法請蔣來黨團報告。

簡舒培酸，晚上都已經要吃飯了，為什麼中午臨時要約大家？把民進黨當附庸？愛來就來？民進黨又不是7-11，「所以我覺得市府、蔣市長應尊重民進黨黨團」。

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