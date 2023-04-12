快訊／賴清德引《孫子兵法》　喊話中國：對台發動戰爭是全球災難

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中執會12日正式提名身兼黨主席的副總統賴清德參選第十六任總統。賴清德會後發表談話表示，「和平無價，戰爭沒有贏家」，中國必須深刻體認到，如果對台灣發動戰爭，台灣固然最直接受創，但所掀起的全球災難，中國也難以承受，不得不慎」，並引用《孫子兵法》強調，必須備戰才能避戰，能戰才能止戰，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」。

▲賴清德出席民進黨總統候選人提名記者會。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

民進黨中執會今天下午正式提名賴清德參選總統，會後舉辦「民主進步黨總統候選人提名記者會」。

賴清德發表談話說，2024年的大選，事關民主體制的延續、後代子孫的幸福，以及印太和平穩定。他首度拋出主張，預告將進行民主團結、民主治理、民主和平3大民主行動，推動國家的希望工程，達到民主、和平、繁榮的目標。

其中對於第三項民主和平行動，賴清德說，就是要展現台灣的民主活力，與理念相同國家，共同保護台灣，他要強調，「和平無價，戰爭沒有贏家，中國必須深刻體認到，如果對台灣發動戰爭，台灣固然最直接受創，但所掀起的全球災難，中國也難以承受，不得不慎」。

賴清德並引用《孫子兵法》說，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，中國還沒有放棄武力犯台之前，必須持續增強全民國防的力量，隨時做好地抗中國入侵，保護台灣的準備，「當前國際社會民主陣營已經注意到，中國對國際社會的威脅，也關注台海和平對世界的重要性，我們應該要跟理念相近、民主的盟友一起合作、共同努力，對中國發生威懾的效果」，使中國不敢越雷池一步，正所謂「備戰才能避戰，能戰才能止戰」，實力帶來和平。

賴清德表示，過去民進黨為民主打拚，未來要為和平奮鬥，雖然面對中國文攻武嚇，民進黨不會改變和平的立場，也不會放棄任何和平的機會，將秉持對等、尊嚴，自信地展開交流合作，增進彼此的了解、理解、諒解、和解，共同增進兩岸人民的福祉，也一起面對天災地變、新興傳染病等種種挑戰，達到「和平共榮」的目標。

此外，賴清德也說，放眼全球，印太區域的人口，已經超過40億，GDP占世界6成，是世界經濟發展最快速，也是國際地緣戰略最具競爭性的區域，台灣位處印太第一島鏈的關鍵位置，台灣對印太的和平穩定及世界的永續發展，都至關重要，台灣要積極扮演印太發展的關鍵角色，展現民主活力，深化民主夥伴關係，除了區域安全合作外，更要透過民主自由價值、公衛醫療經驗，半導體產業鏈，或是宗教自由、體育交流、青年服務、學術研究等各領域的成就，攜手理念相同國家，形成和平共同體，既維護印太及世界的和平，也促成「和平保護台灣」。

【相關新聞】

快訊／民進黨正式提名賴清德選總統 14立委初選區激戰

快訊／賴清德：2024選舉目標 總統高票當選、國會單獨過半

快訊／賴清德定調2024：民主vs專制 「台灣並沒有統獨的問題」

全文／賴清德拋3大民主行動 「捍衛中華民國台灣才是正確道路」

直擊／賴清德拿下2024總統大選門票 領帶藏一玄機