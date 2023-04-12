快訊／賴清德：2024選舉目標　總統高票當選、國會單獨過半

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中執會12日正式提名身兼黨主席的副總統賴清德參選第十六任總統。賴清德會後發表談話表示，2024年的大選，將決定台灣的方向，國家將面臨兩種截然不同的選擇，他將進行民主團結、民主治理、民主治理3大民主行動，推動國家的希望工程，達到民主、和平、繁榮的目標。賴清德也提出兩個選舉目標表示，第一，總統高票當選，第二，國會單獨過半。

▲賴清德取得總統選戰門票，今天下午發表談話。（圖／記者林敬旻攝影，下圖同）

民進黨中執會今天下午正式提名賴清德參選總統，會後舉辦「民主進步黨總統候選人提名記者會」。

賴清德發表談話說，今天非常榮幸能夠獲得民進黨提名，參選2024總統大選，肩負起守護台灣的使命，感謝全體同志的信賴與支持。他說，就在上個星期，總統蔡英文出訪的同時，前總統馬英九也有一趟中國行，呈現出對台灣不同的意義和價值，「馬前總統是走回一中原則框架，蔡英文總統則是在民主的道路上，迎向未來，邁向國際」，而這也將會是在2024年之後，國家所將面對的兩種截然不同的選擇。

賴清德說，「2024年的大選，將決定台灣的方向」，事關民主體制的延續、後代子孫的幸福，以及印太和平穩定，「我在此鄭重承諾，我將率領民進黨所有立委候選人，連結社會進步的力量，竭盡所能爭取社會最大的支持，已完成2024年選舉總目標」。

賴清德提出兩個選舉目標表示，第一，總統高票當選，第二，國會單獨過半，並以此穩定的民主力量，進行民主團結、民主治理、民主和平3大民主行動，推動國家的希望工程，達到民主、和平、繁榮的目標。

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