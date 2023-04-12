搶藍營鐵票　賴清德提名後首場秘密行程曝光

▲賴清德強調要帶領客家鄉親榮耀客家、繁榮台灣。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

身兼民進黨主席的副總統賴清德近期勤跑客家庄，12日下午正式被提名為民進黨總統參選人後，隨即出席全國客家社團「台灣客家聯盟協會與主席有約」活動，以行動表示對客家族群的支持，一起榮耀客家、繁榮台灣。賴清德表示，榮耀客家就是在繁榮台灣，客家在台灣是非常重要的族群，客家文化非常重要，有客家文化，文化才會多元，同時也會得到國際社會的羨慕和受到尊重。

賴清德表示，這場活動是他通過提名的第一個行程，很高興跟客家夥伴在一起，他和客家十分有緣，接下來的選舉請大家多多幫忙。他強調，民進黨在桃竹苗是相對比較辛苦的地區，尤其桃竹苗的客家鄉親佔5、6成，甚至超過6成多，民進黨基於對客家鄉親的尊敬，對客家文化的推廣等，長期以來希望能夠贏得桃竹苗鄉親的支持，期許未來有一天民進黨可以得到支持，讓整個台灣更加團結。

台客盟活動在民進黨副秘書長楊懿珊、客家部主任暨台灣客家聯盟協會理事長蔣絜安、榮譽理事長陳明真、常務監事邱淑治陪同下，與來自全台各地的40多位幹部進行座談。

據轉述，賴清德一進場與會者先是用客語高呼「主席好」，隨即大家又異口同聲的大呼「總統好」，座談時多位客家夥伴對賴清德表達高度支持，除了反映各地的需求，也紛紛提出對選戰的建議與做法，支持賴打一場不一樣的選戰、做出不一樣的客家。

民進黨客家部主任蔣絜安表示，2022年民進黨在地方選舉遭遇空前的挫敗，一定要找回民眾對民進黨的信任，期許客家鄉親要成為賴最堅強的後盾，一起守護台灣的民主自由和繁榮。

蔣絜安強調，民進黨為客家做很多事情，不但有客家電視台、還有24小時都可以收聽的講客電台，她更提到1988年客家運動，35年前客家前輩走上街頭爭取講客家話的權利，帶著國父一起上街頭，國父帶著口罩打個大叉叉，在那個年代不能講客家話，也會覺得非常悲痛，這樣一個客家運動叫還我母語運動。她認為，客家運動還沒有成功，客家運動不是過去式是現在進行式，新的客家運動要靠在座的大家，一起繼續努力，就如同守護台灣一樣是每一個人的責任，不分男女也不分族群，大家都是台灣派。

據指出，賴清德過去2星期的行程到訪新竹縣4次，勤走客家庄多說客家話，場場爆滿鄉親也回應十分熱烈，而今日賴清德在被黨提名2024年總統候選人後，第一場活動即與「台灣客家聯盟協會」座談，可見對客家鄉親的重視，現場與會的成員用客語高呼「當選！當選！信賴台灣、榮耀客家、台灣加油！客家加油！」場面十分熱絡。