直擊／賴清德拿下2024總統大選門票　領帶藏一玄機

記者呂晏慈／台北報導

身兼民進黨主席的副總統賴清德12日正式被提名為總統參選人，取得總統選戰門票。賴清德發表「Team Taiwan挺台灣」談話，宣示2024大選總目標將是總統高票當選、國會單獨過半，同時提出「民主團結」、「民主治理」，以及「民主和平」3大民主行動綱領。值得注意的是，賴清德身著一襲黑色西裝亮相，還特別打上深藍色的總統府建築百周年紀念領帶，饒富深意。

▲賴清德今天正式被民進黨提名為總統候選人。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

賴清德今天發表談話時特別喊話中國稱，「和平無價，戰爭沒有贏家」，並引述《孫子兵法》「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」等語強調備戰，「實力才能帶來和平」。在全長約20分鐘的談話內容中，他一共提及「台灣」30次，「中華民國」3次，並指中華民國台灣的前途必須由2300萬人民決定，「唯有持續壯大中華民國台灣，捍衛自由民主現狀，才是正確的道路」。

此外，《ETtoday新聞雲》特別捕捉到，賴清德今天穿上一襲黑色西裝，剪裁非常合身，剛好落在肩線的位置，再搭配典雅的深藍色總統府建築百周年紀念領帶，上頭以紅白相間的織花組成紅磚、圓弧、箭頭3種符號，恰恰就是總統府建築外觀意象。

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