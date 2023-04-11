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遺孀控駐巴西外館組長以死明志　外交部：先釐清事實

▲▼外交部發言人兼公眾會執行長劉永健。（圖／記者呂晏慈攝）

▲外交部發言人劉永健。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

我駐巴西聖保羅辦事處組長王之化驚傳墜樓，遺孀俞惠敏於日前撰寫公開信稱其墜樓原因不單純，情節疑牽扯高額官邸修繕費用及職場霸凌，外交部已啟動調查。外交部發言人劉永健11日澄清，外交部從來沒有指稱王組長有憂鬱症，外交部對於王組長輕生的原因不會預設立場，也會進行完整、充分的調查，第一步要把事實先釐清。

俞惠敏今天上午與國民黨立委王鴻薇、台北市議員應曉薇一同舉行記者會，公布王之化墜樓前錄製的錄音檔和相關資料，根據該錄音檔，王之化不斷重述「我沒有拿任何公家的一毛錢」等語；俞控訴，丈夫生前遭到惡意污衊，「人間無處喊冤，所以他只好找上帝申冤」，並指控辦事處長馮光中稱王之化有憂鬱症是說謊。

劉永健今天上午在外交部例行記者會答覆媒體提問表示，外交部對於同仁輕生感到非常哀痛與不捨，對於家屬的心情也感同身受，可是外交部特別強調，外交部針對王組長的事件特別做了3次說明，從來沒有指稱王組長有憂鬱症，外交部一再強調，對於王組長輕生的原因，外交部不會預設任何的立場，也會進行完整、充分的調查，調查結果出來後，亦會對外界和家屬進行說明。

媒體追問，是否應該由行政單位和司法單位的調查同時並進？劉永健說明，目前這個案子還在行政部門調查階段，外交部不會預設任何立場，第一步要把事實先釐清，之後再對外界及家屬做說明。

媒體詢問，針對此案是否已派政風處人員去巴西進行調查？劉永健表示，目前政風人員還沒有過去，必要的話也願意到現地進行調查。

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