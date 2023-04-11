台人在馬來西亞車禍被丟包？　外交部澄清：第一時間聯繫家屬

▲中華民國外交部。（資料照／記者季相儒攝）

記者詹宜庭／台北報導

日前有媒體報導，一名台灣女子到馬來西亞旅遊遭車輛撞擊噴飛，受害者父親怒批我國外交部毫無作為、丟包國人，幸好有台商善心人士幫忙才讓女兒能平安返台。對此，外交部11日發布聲明澄清，事故發生後，我國駐馬來西亞代表處第一時間即聯繫當事人在台家屬，並派員聯繫台商會等單位協助，駐馬來西亞代表處大使葉非比更親赴東馬探視受傷國人，給予慰問及鼓勵。

外交部表示，我國駐馬來西亞代表處在2月下旬接獲國人在東馬發生事故消息後，第一時間即聯繫當事人在台家屬，協助以最快速度辦理護照及親屬證明等文件，並安排儘速前往事發地點沙巴亞庇照料。

外交部指出，駐處隨後也派員前往距吉隆坡航程約2.5小時的亞庇，聯繫當地台商會及慈濟等單位協助聘請律師、拜會警局釐清肇事責任、洽請醫院說明治療情形及返台轉診條件等相關事宜。駐馬來西亞代表處大使葉非比也於3月26日親赴東馬探視受傷國人，給予慰問及鼓勵。

外交部說，駐處體諒當事人支付龐大醫療開銷有困難，除了應當事人家屬請求，函請國內壽險公會洽查當事人投保旅遊平安險及意外險資料外，還會同台商會及民間慈善組織協助籌募善款，協助聯繫其返台後續醫療等事宜，可謂盡心盡力。



外交部強調，相關媒體未查明事實以做出衡平報導、造成民眾誤解、抹煞駐處及相關善心人士的協助感到遺憾，並也藉此再度對馬來西亞台灣商會聯合總會、沙巴台商會、德教會亞庇濟和善社、慈濟，以及所有在本案提供協助、捐款的人士表達崇高的敬意。