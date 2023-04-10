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軍演成提問熱點！陸外交部嗆記者「提問荒謬」：台海和平須反台獨

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

解放軍近日組織3天環台軍演，大陸外交部10日召開例行記者會，會上有外媒提問，「中方如何在舉行軍事演習的同時贏得國際社會的信任？」大陸外交部發言人汪文斌回嗆該問題「非常荒謬」，「我不明白你提的這個問題到底是根據什麼樣的邏輯來作出判斷的，我覺得你這個問題提出得非常荒謬。」

汪文斌表示，中國人民解放軍東部戰區新聞發言人日前已經表示，4月8日至10日，中國人民解放軍東部戰區為台島周邊組織環台島戰備警巡舉行「聯合利劍」演習，這是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動。

汪文斌稱，「針對你提出的問題，我也願意告訴你，堅持一個中國原則，是國際社會的普遍共識，也是公認的國際關係基本準則。」

還有記者提問解放軍正在進行環台島軍事演習，中方是否擔心這個演習會加劇地區安全局勢？

汪文斌稱，「我剛才已經充分闡明了中方在有關的軍演問題上的立場。」汪文斌強調，當前台海和平的最大威脅是「台獨」分裂行徑和外部勢力對其縱容支持。台獨同台海和平穩定，水火不容，要想保持台海和平穩定，就必須堅定反對各種形式的台獨分裂行徑。

另外，有外媒記者提問，發言人能否確認此次中國人民解放軍演習是對總統蔡英文和美國會眾議院議長麥卡錫會面的反擊？

汪文斌回應，外交部發言人此前已就蔡英文過境竄美發表談話，指出針對美台勾連的嚴重錯誤行徑，中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整，「你提出的這個問題已經在上述的發言人表態當中得到了清晰的回答。」

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