馬克宏稱「歐洲別捲入台海問題」　外交部：感謝關切台海和平

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前展開訪中行。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前結束訪中行程，回程受訪稱歐洲國家必須「戰略自主」，減少對美國的依賴，避免因台灣議題被捲入美中衝突。對此，外交部發言人劉永健11日回應，外交部對於法國多次在不同國際場合，關切台海和平穩定表示感謝，並指「這是法國一貫的主張以及立場的延續」。

劉永健今天上午在外交部例行記者會表示，外交部注意到馬克宏表示法國必須走自主的第三條路線，外交部對於法國多次在不同國際場合，關切台海和平穩定表示感謝。

劉永健說明，法國與英國兩國領袖在今年3月13日高峰會中強調，台海和平穩定及和平處理兩岸議題的重要性，這是在2021年8月法國與澳洲2＋2部長會談、2022年1月法國與日本2＋2會議、2022年2月法國新版印太戰略、2022年11月法國國家戰略報告中，多次提及中國軍事威脅台海以及區域和平穩定以來，這是法國一貫的主張以及立場的延續，我國將持續與理念相近夥伴共同維護印太區域的和平、開放與繁榮。

另對於「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）發表聲明強調，馬克宏發出錯誤訊號，所言與歐洲議會和他國感受「嚴重脫節」，不代表歐洲且台灣人民聲音須被尊重一事，劉永健表示，外交部已經注意到來自15國、38位對華政策跨國議會聯盟國會議員，在4月11日以連署的方式發表聲明力挺台灣，聲明提到，必須抵抗任何片面改變現狀的企圖，且台灣人民民主的聲音必須被尊重的友我言論，外交部在此表達誠摯感謝。