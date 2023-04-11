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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「我沒拿公家一毛錢」！　巴西外交官墜樓前14秒音檔曝光

記者袁茵／台北報導

我國駐巴西聖保羅辦事處王之化組長墜樓，遺孀撰寫公開信給外交部長吳釗燮，認為王之化死因疑似牽扯近40萬美元的官邸修繕費用及遭處長馮光中職場霸凌，但馮卻對外稱王是因憂鬱症而輕生；國民黨台北市議員應曉薇今日與王之化遺孀召開記者會，對外公布王之化喊冤「我沒拿公家一毛錢」錄音檔，以及3年無身心相關門診的就醫紀錄。

應曉薇11日上午與立委王鴻薇一同在台北市議會召開記者會，王之化的妻子、妹妹等人也到場，記者會一開場先公布王之化喊「我沒有拿公家的任何一毛錢」14秒錄音檔，而年紀稍長的王之化舅媽也臨時趕到現場，妻子見狀後突然下跪。

▲▼我國駐巴西聖保羅辦事處組長王之化於巴西自殺身亡，今日立法委員王鴻薇、台北市議員應曉薇偕同家屬召開記者會，控訴巴西聖保羅辦事處處長長期對王之化職場霸凌，造成他想不開而輕生。（圖／記者湯興漢攝）

▲我國駐巴西聖保羅辦事處組長王之化於巴西自殺身亡，今日立法委員王鴻薇、台北市議員應曉薇偕同家屬召開記者會，控訴巴西聖保羅辦事處處長長期對王之化職場霸凌，造成他想不開而輕生。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

由於馮光中對外稱王之化為憂鬱症而輕生，應曉薇也於現場提供王之化3年的就醫與用藥紀錄，質疑沒有任何到身心科就醫的紀錄，並批評馮光中在巴西做假筆錄。

應曉薇提及，王之化擁有外交官經驗30多年，2022年7月被派到聖保羅辦事處，但在3月8日逼不得已情況下核銷不想核銷的帳務，以至於3月9日無法上班，所以傳訊息給馮光中表達身體不適請假一天，卻不斷被馮光中已讀不回，遭到長期冷淡、冷漠地霸凌。

應曉薇指出，除此之外，霸凌情況包括王之化到達巴西時，基於公衛考量隔離7天，卻被馮光中覺得「不夠努力」；且王之化後來不眠不休想舉辦電影文化節活動，替台灣電影做宣傳，馮光中卻不肯舉辦，「根本就是折磨人。」且王之化在巴西舉辦告別式時，一張照片都沒有，批評馮光中竟如此對待下屬的告別式。

▲▼我國駐巴西聖保羅辦事處組長王之化於巴西自殺身亡，今日立法委員王鴻薇、台北市議員應曉薇偕同家屬召開記者會，控訴巴西聖保羅辦事處處長長期對王之化職場霸凌，造成他想不開而輕生。（圖／記者湯興漢攝）

而王之化妻子也準備一封要給丈夫的信，並於現場口述說明，認為王之化遭受惡意污衊，人間無處喊冤才找上帝，原本懷著滿腔熱血到異鄉，如今卻成為冰冷屍體，「他一口清棺，我兩行血淚。」而王之化妹妹也說，王生前是表現優異的外交人才，喜歡跟大家交朋友，聖誕節、過年期間都通過電話，無法相信是為了憂鬱症而輕生。

王鴻薇則說，自己上週質詢外交部，對方當時答應要給2項報告，其中一個牽涉外館修繕40萬美元的結案報告，另外一份是王之化過世後的外館調查報告，然而4月10日卻收到「案子進入政風處調查，相關事證還在調查釐清」等回應，因此要求外交部給予合理解釋。

▲▼應曉薇公布巴西外交官王之化3年就醫紀錄。（圖／應曉薇辦公室提供）

▲應曉薇公布巴西外交官王之化3年就醫紀錄。（圖／應曉薇辦公室提供）

王鴻薇質疑，外館稱王之化長期受憂鬱症所苦，但只見3年就醫紀錄中無到身心門診紀錄，難道可以隔空看診嗎？且王之化錄音檔強調「沒有拿公家一毛錢」，是否在外館受到壓力，將公家財務歸咎於他，否則為什麼會有此言論？希望外交部加把勁，還給王之化一個清白，不要讓人死不瞑目。

現場律師吳威廷說，若對他人為不利於名譽、財產之惡害告知，會涉犯《刑法》305條恐嚇罪，然本罪最輕本刑未達3年，若犯罪地點在駐外使館，除非該國放棄刑事管轄權，否則我國檢調機構無權調查，造成法律漏洞；另外若脅迫公務員執行或不執行一定職務，或使公務員辭職，會犯《刑法》135條妨害公務罪，若因此導致公務員死亡，最重可處無期徒刑。

▲▼我國駐巴西聖保羅辦事處組長王之化於巴西自殺身亡，今日立法委員王鴻薇、台北市議員應曉薇偕同家屬召開記者會，控訴巴西聖保羅辦事處處長長期對王之化職場霸凌，造成他想不開而輕生。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼我國駐巴西聖保羅辦事處組長王之化於巴西自殺身亡，今日立法委員王鴻薇、台北市議員應曉薇偕同家屬召開記者會，控訴巴西聖保羅辦事處處長長期對王之化職場霸凌，造成他想不開而輕生。（圖／記者湯興漢攝）

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