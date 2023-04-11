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赴監察院檢舉陳啟昱等綠營人士違建　陳琬惠：盼監委查到底

▲陳琬惠（右前）、楊寶楨11日向監察院遞交檢舉函。（圖／陳琬惠辦公室提供）

▲陳琬惠（右前）、楊寶楨11日向監察院遞交檢舉函。（圖／陳琬惠辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立委陳琬惠近日揭露民進黨高雄市前副市長陳啟昱、民進黨全國黨代表李壯展與林鶴堯等人違法在特定農業區興建豪宅，引起討論。陳琬惠今（11日）與民眾黨發言人楊寶楨前往監察院遞交檢舉函，要求監察委員徹查是否有人濫權護航。

陳琬惠指出，陳啟昱、李壯展與林鶴堯等人都是綠營在高雄的重要人物，除了陳啟昱曾任陳菊市府的副市長，李壯展與林鶴堯都是民進黨全國黨代表，家族政商關係良好。

陳琬惠質疑，若非靠勢有人撐腰護航，這些綠營權貴怎敢公然藐視法律？此事絕對不能因為罰10萬加上陳啟昱退黨就想船過水無痕，希望監察委員能無懼權勢，徹查到底，不能讓民進黨完全執政成為完全腐敗。

楊寶楨痛批，綠營在農地蓋豪宅不是第一次，2011年前立法院長蘇嘉全被揭露蓋「歐式農舍」，為了選舉止血還說要捐作公益，民進黨清廉、勤政、愛鄉土的主張簡直淪為笑話。

楊寶楨說，綠色執政的腐敗與傲慢早就是公開的秘密，陳啟昱、李壯展與林鶴堯等人仗著權勢集體違法，還以為神不知鬼不覺，真的是吃相難看，監察委員應該硬起來，不能因為監察院長陳菊都是陳啟昱豪宅的座上賓，就不敢查。

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