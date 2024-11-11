柯文哲確定不抗告！　律師分析凸顯2現象：打臉黃國昌政治操作

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積率弊案，遭到延押2個月，依法可在10天內提起抗告，今(11日)為最後一天，柯文哲確定不會提出抗告。對此，律師黃帝穎表示，不抗告凸顯「2大現象」，第一「民眾黨黃國昌操作抗告，陷柯文哲於不義」、第二「柯文哲不提抗告，避免被高院打臉」。他認為，柯文哲決定不抗告，是打臉民眾黨黃國昌的政治操作，也是避免被高院打臉的二度傷害。

黃帝穎表示，柯文哲被裁定延押，黃國昌立即大喊抗告，這樣的政治操作，或許有聲量，但明顯未考量當事人法律權利及決定權，今天被柯文哲正式打臉。

黃帝穎指出，柯文哲不抗告凸顯「2大現象」，第一「民眾黨黃國昌操作抗告，陷柯文哲於不義」，刑事訴訟法規定，有權對羈押裁定提起抗告的是當事人，不是與本案無關的立委，更不是政黨，但用政治操作喊不服「押人取供」要「抗告」，未衡酌柯文哲訴訟權利保障及決定權，是陷當事人於不義，演變成柯文哲未抗告，等同否定民眾黨「押人取供」論述。

第二「柯文哲不提抗告，避免被高院打臉」，黃帝穎認為，柯文哲涉重罪，刑度遠高於沈慶京彭振聲，高院裁定駁回刑度相對輕的沈慶京、彭振聲抗告，兩人延押2個月確定，柯文哲是最重無期徒刑之罪，高院沒理由輕重失衡。

最後，黃帝穎強調，柯文哲不抗告，才能避免被高院打臉的二度傷害。這應是訴訟評估後的理性決定，也扛住民眾黨黃國昌操作「抗告」的政治壓力。

★未經判決確定，應視為無罪

▼律師黃帝穎。（圖／記者黃哲民攝）