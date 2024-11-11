獨／陳啟昱通緝已8天「專刊未上網」　刑事局曝：沒收到檢方通知



▲陳啟昱通緝照曝光。（圖／記者林東良翻攝）

記者張君豪／台北報導

民進黨前中執委、台鹽前董座陳啟昱涉光電弊案，導致台鹽損失達11億元，台南地院1日召開羈押庭，但陳啟昱並未到庭。南檢發出拘票拘提，包含台南高雄檢警、海巡動員數百人協尋，但迄今未發現其蹤影，台南地檢署4日正式發出通緝，檢調強調將火速把陳啟昱照片、資料送警政署製作查緝專刊。但《ETtoday東森新媒體》記者11日中午詢問警政署刑事局查證，刑事局表示：尚未接獲檢察官請求要求製作陳啟昱查緝專刊公文。

檢調調查：台南綠能公司疑藉綠電業務，跟光電業者共謀不法款項，台南地檢署10月22日指揮調查人員前往台綠總部等32處場所進行搜索，並約談陳啟昱、台鹽實業公司前總經理蘇坤煌等34人到案，並聲押陳啟昱等多人，24日台南地院以陳男等5人聲押罪證不足駁回。



台南高分院10月28日發回台南地院更裁，但台南地院1日召開羈押庭時，陳啟昱完全沒現身，南檢上午前往陳啟昱位於旗山的住處逮人未果，晚間再委由橋頭地檢署前往陳啟昱住處拘人又二度撲空。

台南地檢署4日認定，陳啟昱逃亡、藏匿，檢察官依刑事訴訟法第84條對陳啟昱發布通緝，呼籲陳啟昱能儘速自行到案，南檢當時表示：陳男照片資料已送警政署製作查緝專刊，呼籲全國民眾協助查緝。但事隔8天刑事局仍尚未收到南檢要求刊登陳男查緝專刊的公文、相關資料。

另外對於啟動防逃機制，在逃的台鹽前董座陳啟昱護照是否遭註銷？對此刑事局表示註銷犯嫌護照資料權責在檢察官、需檢察官發文向外交部申請註銷，刑事局表示非權責範圍不予回應。

相關新聞：

快訊／涉光電弊案…陳啟昱通緝照曝光！火速送警政署製作查緝專刊