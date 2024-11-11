陳啓昱通緝資料　南檢：台灣高等檢察署通緝查詢系統可查詢

▲遭南檢發布通緝的民進黨前中執委、台鹽前董座陳啓昱相關通緝資料，可在 「台灣高等檢察署通緝查詢系統」查詢到。（圖／翻攝自台灣高等檢察署通緝查詢系統）

記者林東良／台南報導

民進黨前中執委、台鹽前董座陳啓昱涉光電弊案，導致台鹽損失達11億元，台南地院1日召開羈押庭，但陳啓昱未到庭，並在檢方發拘票拘提未果下，4日發布通緝，惟11日傳出刑事局尚未製陳啓昱的查緝專刊，原因是未接獲檢察官要求製作陳啓昱查緝專刊公文，南檢表示可在台灣高等檢察署通緝查詢系統查詢。

台鹽綠能公司疑藉綠電業務，跟光電業者共謀不法款項，台南地檢署10月22日指揮調查人員前往台綠總部等32處場所進行搜索，並約談台鹽前董座陳啓昱、台鹽前總經理蘇坤煌等34人到案，並聲押陳啟昱等5人，10月24日台南地院以陳男等5人罪證不足聲押駁回。

南檢不服提出抗告成功，台南高分院10月28日發回台南地院更裁，台南地院11月1日召開羈押庭時，陳啓昱未到庭，法官裁定羈押蘇坤煌、蘇姓業者等2人，郭姓前台鹽副總經理及戴姓罪證不足請回。南檢同日上午前往陳啓昱位於高雄旗山的住處逮人未果，晚間再委由橋頭地檢署前往陳啓昱住處拘提又二度撲空。

台南地檢署11月4日認定，陳啓昱逃亡、藏匿，檢察官依刑事訴訟法第84條對陳啓昱發布通緝，呼籲陳啓昱能儘速自行到案，南檢表示，陳男照片資料已送警政署製作查緝專刊，呼籲全國民眾協助查緝。但事隔8天刑事局網站查緝專刊上仍無陳啓昱通緝資料，刑事局對此表示，尚未收到南檢要求刊登陳啟昱查緝專刊的公文、相關資料，所以未刊登。

台南地檢署11日指出，南檢已發布通緝陳啓昱通緝資料，可連結「內政部警政署刑事警察局」官網、通緝專區、「通緝犯資料查詢(公告)平台」、「台灣高等檢察署通緝查詢系統」 輸入「陳啓昱」、 驗證碼，即可以查到陳啓昱通緝資料。有關刑事局查緝專刊部分，會再與刑事局協調刊登。

據了解，一般民眾對於通緝資料，一向以刑事局發布之查緝專刊為主，從最早通緝重大在逃要犯的「八號分機」，至近來刑事局網站的查緝專刊，都是民眾最習以為常的查緝通緝資料來源，像南檢偵辦台南88槍槍擊案的在逃通緝犯嫌等人，都可以在刑事局網站之查緝專刊查詢到犯嫌通緝照片與資料，但南檢這次上傳的「台灣高等檢察署通緝查詢系統」，對民眾而言可說相對「冷門」，為何檢方會捨棄高知名度的通緝資料查詢搜索管道，而採用相對較低知名度的「台灣高等檢察署通緝查詢系統」，實令人費解。