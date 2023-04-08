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郭台銘稱若民調輸願挺侯友宜　朱立倫：這些話他當面跟我講過

▲國民黨主席朱立倫8日受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

▲國民黨主席朱立倫8日受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘5日表態參選2024總統，但也強調若國民黨決定徵召新北市長侯友宜，他將全力支持，幫助國民黨團結勝選。對此，國民黨主席朱立倫今（8日）透露，郭台銘跟他見面時候，已經把公開講的那段話，當天在他面前講了；而他則向郭說，他很希望郭是公開講，而不是只跟朱立倫講。

朱立倫8日出席「銀光社會力，翻轉高齡新觀念」座談會，會前受訪時針對國民黨總統徵召議題進行回覆。媒體詢問，徵召時程有無可能在5月初公布？朱表示，比起過去幾屆，國民黨這屆提早很多，他認為3月已初步完成國民黨內部整合，現階段正在進行藍軍的整合工作，下階段將努力整合「非綠聯盟」，待這幾階段完成後，相信會有非常團結、努力的團隊來面對民進黨，共同讓大家做出最明智選擇。

針對郭台銘提及的內參民調是否未來將對外公開，朱立倫說，郭台銘是藍軍重要一份子，過去對產業科技貢獻受到大家肯定，這次回國也公開表示最後會跟大家團結在一起，支持國民黨提名的候選人，這樣的團結努力，是國民黨要團結努力的。朱重申，現階段努力藍軍團結整合，接著要跟「非綠」朋友，包含民眾黨主席柯文哲、民眾黨，希望團結整合在一起。

朱立倫進一步透露跟郭台銘見面的談話內容，包含他向郭表示國民黨決定用徵召的提名方式、期待藍軍能團結整合在一起等。朱也說，郭台銘跟他見面時候，已經把後來公開講的那段話，當天在他面前講了，也就是郭稱一定支持國民黨做的最後決定，如果提名侯友宜，一定全力支持；而他則向郭說，他很希望郭是公開講，而不是只跟朱立倫講。

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