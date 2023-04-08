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郝芯痛！郝龍斌宣布力挺費鴻泰　「必須承認這是痛苦選擇」

▲▼郝龍斌陪費鴻泰拜票，表態支持。（圖／記者杜冠霖攝）

▲郝龍斌陪費鴻泰拜票，表態支持。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委費鴻泰、北市議員徐巧芯爭取北市第7選區立委提名，激烈競爭被外界形容是「費芯大戰」，費鴻泰8日至吳興街掃街拜票，前台北市長郝龍斌也到場支持，郝龍斌受訪時直言，費鴻泰絕對是立院戰將之一，希望他繼續在立院展現戰力，徐巧芯也是國民黨後起之秀，但要做一個選擇，必須承認這是痛苦選擇，但他選擇支持費鴻泰。

郝龍斌表示，自己當市長時他就是立委，在市政上給予非常多協助，包含預算爭取、捷運動工等等都有很大著力，所有人都同意一個看法，費鴻泰絕對是立院最有戰力的戰將之一，今天來這就是感謝他過去的支持，也希望他繼續在立法院展現戰力。

郝龍斌直言，徐巧芯也是國民黨後起之秀、也是一位戰將，兩位都很優秀，但要做一個選擇，必須承認這是痛苦選擇，我選擇支持費鴻泰。

對於台北市長蔣萬安要介入協調，郝龍斌表示，黨內協調應該是黨部事情，相關負責人應該朝團結和諧、大家能夠接受的方式處理，蔣萬安市政很忙，黨部也說協調的工作由黨部處理，自己完全認同黨部的看法。

郝龍斌表示，蔣萬安也是想盡一己之力，他的做法值得肯定。但他忙於市政且雙方都是好朋友，要他做這件事情有點困難，但中央黨部應該記取教訓，他們絕對有能力也應該處理這件事情，中央黨部跟市黨部應該處理人選規劃跟協調，朱主席可以做得更多。

對於部分年輕黨員不滿初選37制，郝龍斌直言，黨員本來就要參與，不讓他們表達意見也說不過去，國民黨黨章選舉制度規定就是37制，我選市長時也是如此，規定行之有年，是合理的。

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