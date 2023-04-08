日神人學者：郭台銘看準一「良機」出手　未來支持度有望上升

▲郭台銘返台記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選進入倒數階段，國民黨內群雄併起、人選遲遲未定，而鴻海集團創辦人郭台銘日前宣布爭取國民黨提名。對此，過去多次精準預言大選結果的日本學者小笠原欣幸7日表示，郭台銘看準侯友宜支持度下滑「良機」宣布，參選後新聞報導明顯增多。支持度未來可能略有上升，但要追上侯友宜恐怕仍有困難。

小笠原欣幸表示，國民黨決定這次提名總統候選人時，不進行初選，而是由黨中央直接徵召。預計國民黨將進行多方民調，徵召支持率穩定且較高的人選為黨提名候選人。

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小笠原欣幸指出，在國民黨政治人物中，支持率最高為侯友宜，而郭台銘的支持率落後於侯友宜。郭台銘的弱點是未能妥為團結國民黨支持者，這與四年前郭台銘與國民黨仍存在影響有關，然而到了三月，侯友宜的支持率開始下滑，或許郭台銘認為這是個「良機」。

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小笠原欣幸分析，郭台銘宣布參選後，新聞報導明顯增多。台灣的民調，往往在話題集中時，支持率會呈現上升的趨勢。因此，郭台銘的支持率未來可能會略有上升，但要追上侯友宜恐怕仍有困難。民進黨在賴清德定於一尊後，顯然將侯友宜視為假想敵，這個假定在郭台銘宣布參選後應該也不會有所改變。

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小笠原欣幸直言，影響最大的是國民黨。郭台銘的表態爭取提名無疑將給侯友宜帶來壓力，讓侯陣營不能再掉以輕心。今後郭台銘會如何展開競選活動值得關注。

小笠原欣幸指出，郭台銘的對中政策極為鮮明，對於蔡政府的對中對美政策持否定態度。這樣的路線對於拓展中間派選票的侷限較大，並與爭取中間派認同的朱立倫黨中央的思維有所落差。此外，郭台銘是否會批評侯友宜，以及在未能成為提名候選人的情況下，和國民黨合作關係將如何演變都是未知數，這些都使得國民黨面臨極大的變數。