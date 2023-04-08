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民調／賴清德39.0%支持度穩坐第一　藍營三腳督派「他」最有勝算

▲▼侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自賴清德、柯文哲臉書）

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自賴清德、柯文哲臉書）

記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選進入倒數階段，根據關鍵調查有限公司6日公布最新民調，呼聲最高的三位候選人中，副總統賴清德以39.0%支持度拿下第一、領先新北市長侯友宜的25.5%、民眾黨主席柯文哲17.1%，相較1月調查，侯友宜支持度慘跌8.3個百分點，若藍營候選人換成鴻海創辦人郭台銘，郭則拿下21.8%支持度、同樣跌5.0個百分點，和侯友宜差距則正在縮小。

根據民調數據顯示，若2024大選呈現三腳督情形，賴清德拿39.0%支持度，領先侯友宜25.5%、柯文哲17.1%，另有18.4%無明確意見。若和1月民調比較，賴清德支持度增加3.6個百分點，侯友宜支持度減少8.3個百分點，柯文哲支持度減少4.5個百分點。

若是藍營選擇徵召郭台銘，賴清德將拿下38.7%支持度，領先郭台銘的21.8%、柯文哲的19.0%，另有20.5%無明確意見。相較於今年1月調查，在此組合中，賴清德支持度減少1.9個百分點，郭台銘支持度減少5.0個百分點，柯文哲支持度減少1.7個百分點。

若藍營改為黨主席朱立倫「御駕親征」，賴清德民調將突破4成，以40.9%支持度領先柯文哲26.1%、朱立倫8.1%，同樣和1月調查做比較，賴清德支持度減少0.1個百分點，朱立倫支持度減少5.3個百分點，柯文哲支持度減少6.1個百分點。

此次調查執行單位與經費來源皆為關鍵調查有限公司，針對戶籍地在全國20縣市且年滿20歲者於2023年3月28日-3月30日，晚上18點30分至22點，透過市內電話進行調查。

調查完成後以內政部戶政司人口資料為母體，對樣本的戶籍地、性別、年齡、教育程度等，進行多重反覆加權(Raking)，以使樣本和母體結構一致。本次調查有效樣本906人，在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.26個百分點之內。

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