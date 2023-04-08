蔣萬安協調「芯費大戰」　費鴻泰猜：可能叫徐巧芯當議員、我當立委

▲郝龍斌陪費鴻泰拜票，表態支持。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委費鴻泰與台北市議員徐巧芯的「費芯大戰」引起熱議，台北市長蔣萬安出手調解，今天先與徐巧芯會商。對此，費鴻泰表示，還不清楚協調的時間，會儘快跟蔣萬安聯繫，大概週末就可以見面。至於協調內容，費則指出，「我猜他會要我們心平氣和，畢竟他也不可能幫誰安排工作，可能就叫徐巧芯就當議員、我當立委，我猜他只能講這樣。」

對於蔣萬安介入協調，費鴻泰指出，這個事情都是辦公室跟蔣萬安市長辦公室協調，不知道目前協調的時間是什麼，蔣萬安市長是那麼熟的老戰友，不管談市政問題或是初選問題都非常感謝也樂見。

至於什麼時候見面？費鴻泰表示，目前都是透過辦公室，畢竟大家都在忙、都在趕行程，待會會問問辦公室具體情況，昨天還前天聽到他們試圖聯絡，其他的不清楚，「會儘快跟蔣市長聯繫，大概週末就可以見面，任何人希望給建議都非常歡迎。」

有媒體追問會不會覺得沒誠意？費鴻泰連忙表示，不會，台北市政那麼忙，不敢說百廢待舉，但台北市有很多進步空間，市長很忙的、不亞於總統。

媒體則追問蔣萬安介入協調，費鴻泰表示，蔣萬安不管選務，不管要協調什麼都跟市政關係比較小，「我猜他是要我們心平氣和，畢竟他也不可能幫誰安排工作，可能就叫徐巧芯就當議員、我當立委，我猜他只能講這樣。」

費鴻泰指出，一個禮拜後就開始做民調，社會公共資源有限，不希望一個選區的初選就把資源都佔了，希望一步一腳印把初選辦完，希望黨內初選不要有摩擦，更不要讓支持者驚恐，我們沒有那麼重要、平和選完，每天都是照表操課，到路口、市場去拜票，講講自己的好。

費鴻泰話鋒一轉，他表示，往後這四年，不管是地方建設還是勞保議題都需要處理，社會上有很多弊端，像是高端內線交易我們在財政委員會講了九次，他總算辦了一件，就是衛福部裡的人把訊息放出去，讓親友買股票，完全不知道怎麼形容，這個政府太過分，高端40幾億打水漂，還讓這些官員賺不義之財。

費鴻泰表示，兩岸也非常危險，馬前總統回到台灣來，很多家長說不希望孩子上戰場，台灣兵凶戰危，應該謝謝馬英九這次訪陸帶來很強訊號，就是兩岸是可以談、避戰的，還有很多可以關心的事情。