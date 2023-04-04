想落跑選總統？　他要侯友宜：先「寫個臉書」喊話馬英九節制

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

想落跑選總統？　民進黨要侯友宜：先「寫個臉書」喊話馬英九節制

▲▼「2023碧潭水舞季」今(3/31)正式登場，新北市長侯友宜親臨現場主持水舞啟動儀式。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

新北市長侯友宜針對物價上漲與缺蛋、缺肉等提出三點呼籲，外界解讀侯開始碰觸國政議題，展現問鼎2024大位的企圖心。對此，民進黨新聞部主任、發言人張志豪4日指出，侯友宜面對一堆市政問題亟待規畫處理，竟然還有時間拋3個呼籲，看來是打算置之不理，逃避議會質詢，請假落跑選總統。

張志豪指出，要請問侯友宜，29區的區位經濟規畫了嗎？連中和灰磘都市計劃中的生醫園區規劃都做半套，其他行政區呢？姊妹市準備締結了嗎，年底前可以增加幾個？河川治理都整治完成了嗎？青年社會住宅開始著手規畫了嗎？長者及幼兒社會福利妥善了嗎？公托公幼數量呢？通學巷落實了嗎？人行道通了嗎？路平了嗎？危險的交通路段都處理了？「甚至連一個中和興南夜市門面的牌樓帆布掉落問題，至今都沒處理。」

張志豪質疑，為何侯友宜老愛用臉書說三道四，對黨內權鬥也是，連黑金都只在臉書反，不見具體且積極的行動反黑金復辟；對同黨至今仍被羈押的澎湖縣議長劉陳昭玲及雲林縣議長沈宗隆等人隻字未提，當作不存在，更始終迴避擔任市長和副市長任內官員涉貪、涉弊問題。

張志豪表示，前總統馬英九訪中行至今，一路唱和中共論調，攻擊自己的國家與政府，甚至主張九二共識、兩岸同屬一中，實在讓人搞不清楚到底是代表哪個國家發言？而侯友宜到現在一直不對馬英九的離譜主張和言論表態，究竟侯的兩岸主張跟論述是什麼，應該說清楚講明白。

張志豪指出，台灣的未來由台灣全體人民共同決定，侯友宜應該對還在訪陸的馬英九喊話，要求他言論應該有所節制，期待侯市長至少「寫個臉書」呼籲也好。

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